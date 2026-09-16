Une vidéo virale montre un touriste occidental peinant à manger du pho

Une vidéo mettant en scène un touriste étranger qui frotte ses baguettes avec du citron vert tout en éprouvant des difficultés à saisir les nouilles, a accumulé près d'un million de vues sur les réseaux sociaux.

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Photo : Thach Ngoc Mai/CVN

La vidéo a été publiée début septembre par le compte “Celibateshowtimes”, qui compte plus de 302.000 abonnés. Ce compte appartient à Kevon Watt, un créateur de contenu canadien partageant régulièrement des vidéos sur le mode de vie, le sport et les expériences culinaires. Dans la vidéo, Watt précise qu'il goûte au pho pour la première fois au Vietnam ; il a choisi Pho Lê - une enseigne bien établie à Hô Chi Minh-Ville - pour déguster un pho à la poitrine de bœuf.

Selon Chung Chi Vi, propriétaire de l'établissement Phô Lê situé dans le 5e arrondissement, le client s'est rendu au restaurant vers 11h00 le 26 août.

Après avoir reçu son bol de pho, Watt y a pressé un peu de citron vert et ajouté de la sauce piquante avant de commencer son repas. Avant de manger, il a frotté un quartier de citron vert sur ses baguettes, expliquant avoir entendu dire qu'il fallait les nettoyer ainsi avant de manger au Vietnam. Il pensait que cette pratique permettrait de "tuer toutes les bactéries".

Watt a rencontré des difficultés à saisir les nouilles. Une baguette dans chaque main, il a essayé à plusieurs reprises d'attraper les nouilles, mais celles-ci glissaient et retombaient dans le bol.

Voyant que le client peinait, une employée lui a apporté une fourchette pour l'aider. Le touriste a souri, a remercié l'employée et a poursuivi son repas en utilisant à la fois les baguettes et la fourchette.

Chung Chi Vi a indiqué que l'établissement accueillait fréquemment des clients étrangers. Comme certains clients découvrant le plat ne sont pas habitués à utiliser des baguettes ou à assaisonner le pho, le personnel est disponible pour les conseiller et les aider si nécessaire. Durant sa visite de 30 minutes, Watt a observé attentivement la manière dont les personnes autour de lui mangeaient. Il a fait remarquer que les nouilles de riz au Vietnam étaient légèrement plus épaisses que celles qu'il avait consommées en Amérique du Nord, tout en étant tendres et "bonnes".

Lorsqu'un membre du personnel lui a demandé s'il souhaitait du piment, il a refusé, n'étant pas habitué à manger épicé. La vidéo, qui a accumulé près d'un million de vues, a suscité des réactions positives de la part des spectateurs ; ces derniers ont apprécié de voir Watt découvrir le pho pour la première fois et ont salué l'initiative du personnel, qui lui a spontanément apporté une fourchette pour faciliter la dégustation. De nombreux internautes ont partagé leurs propres conseils pour déguster le pho, lui suggérant notamment de goûter le bouillon nature avant d'y ajouter du citron vert, de la sauce piquante ou d'autres condiments, afin de mieux apprécier la saveur authentique du plat.

Pho Lê figure dans la liste "Bib Gourmand" du guide Michelin, qui distingue les établissements proposant une cuisine de qualité à des prix raisonnables.

L'établissement a ouvert ses portes en 1970 dans la rue Nguyên Trai (quartier de Cho Lon), sous l'impulsion de Luu Toàn Tài - d'origine cantonaise - et de son épouse, Lê. Par la suite, un second point de vente a été inauguré dans la rue Vo Van Tân (quartier de Xuân Hoà).

Pho Lệ propose un pho de style sud-vietnamien, caractérisé par un bouillon aux arômes prononcés de cannelle et d'anis étoilé, servi avec des pousses de soja, de la sauce hoisin et des herbes fraîches. La carte décline différents morceaux de bœuf - tels que la viande saignante, le tendon, le poitrine gras ou maigre, les boulettes et le jarret - pour un prix variant approximativement de 95.000 à 110.000 dôngs (de 3,66 à 4,25 dollars) le bol.

Nguyên Tùng/CVN