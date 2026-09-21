Le Festival de Thành Tuyên offre une saison de la mi-automne scintillante

Le Festival de Thành Tuyên 2026 s’est ouvert dimanche 20 septembre sur la place Nguyên Tât Thành, dans la province de Tuyên Quang (Nord), proposant un large éventail d’activités culturelles, sportives et touristiques, avec pour temps fort un défilé de lanternes géantes de la Fête de la mi-automne à travers la ville.

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Photo : VNA/CVN

En présence du membre du Politburo et vice-président permanent de l’Assemblée nationale Dô Van Chiên, de la secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà, le vice-président du Comité populaire provincial Phan Huy Ngoc a lu une lettre du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm aux enfants vietnamiens à l’occasion de la Fête de la mi-automne.

Phan Huy Ngoc a souligné que cette célébration se déroule dans une atmosphère de joie et d’enthousiasme, coïncidant avec une nouvelle étape du développement de Tuyên Quang. Le festival constitue également une occasion de mettre en valeur l’histoire, la culture et les traditions révolutionnaires de la province, où cohabitent de nombreuses communautés ethniques riches d’une grande diversité de coutumes, de fêtes, de musiques et de danses traditionnelles.

Tuyên Quang est une terre d’une grande importance historique et révolutionnaire. Elle fut la capitale de la zone libérée et du mouvement de résistance, et abrite de nombreux sites historiques ainsi que des paysages remarquables, tels que Tân Trào, Kim Binh, le drapeau de Lung Cu, le Géoparc mondial du plateau de Dông Van et le mont de Tây Côn Linh.

Le Festival de Thành Tuyên 2026 témoigne d’une volonté de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles, de mettre en valeur la région et les habitants de Tuyên Quang, ainsi que de faire découvrir aux visiteurs nationaux et internationaux les produits locaux, les sites touristiques et le potentiel de la région.

L’un des temps forts a été la soirée du festival, avec des danses traditionnelles du lion et du dragon, la remise de cadeaux à 100 enfants et élèves défavorisés, ainsi qu’un spectacle artistique spécial intitulé «La Nuit scintillante de la pleine lune».

Dô Hung Duc, vice-président du Comité populaire de Tuyên Quang, a souligné que l’une des caractéristiques conférant au Festival de Thành Tuyên sa vitalité réside dans le fait que les habitants en sont à la fois les principaux acteurs, les créateurs et les bénéficiaires directs.

Photo : VNA/CVN

Cet événement, qui se déroulera sur une semaine, proposera une grande variété d’activités. La Foire de la production agricole et des villages de métiers artisanaux sera organisée pour faire découvrir au grand public les spécialités et l’artisanat traditionnel de la province, renforçant ainsi les liens entre production, commerce et tourisme.

Parmi les créations soumises au concours de lanternes du festival, les 45 meilleures seront sélectionnées pour participer au défilé. Ces lanternes géantes, confectionnées par les habitants, constituent depuis longtemps l’emblème du festival Thành Tuyên. Selon les organisateurs, elles témoignent également du rôle central de la communauté dans la préservation, la promotion et la diffusion des valeurs culturelles.

Les participants auront l’occasion de découvrir le patrimoine culturel unique, la population accueillante et les paysages naturels grandioses de Tuyên Quang, dans le cadre de la stratégie des autorités locales visant à promouvoir le secteur touristique de la province.

Dô Hung Duc a souligné que ce festival ne se limite pas à un simple événement culturel et récréatif ; il constitue un véritable produit touristique pour Tuyên Quang, jouissant d’une image de marque et d’une portée nationale qui contribuent à faire de la localité une destination attrayante pour les touristes, tant nationaux qu’internationaux.

VNA/CVN