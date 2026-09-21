La Fête de la mi-automne renforce les liens de la communauté vietnamienne au Japon et à Singapour

Les célébrations de la Fête de la mi-automne organisées par les communautés vietnamiennes au Japon et à Singapour ont contribué à renforcer les liens communautaires et à préserver la langue vietnamienne et l’identité culturelle auprès des jeunes générations.

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Photo : VNA/CVN

À Sakai, dans la préfecture d’Osaka, la communauté vietnamienne locale, en coordination avec l’École vietnamienne Cây Tre, a organisé le 20 septembre une fête de la mi-automne destinée aux enfants vietnamiens de la région, réunissant plus de 100 élèves et leurs familles.

La fête s’est déroulée dans une ambiance joyeuse et imprégnée de l’identité culturelle vietnamienne, avec une danse de la licorne, des spectacles artistiques présentés par les élèves, des jeux collectifs et le traditionnel banquet de la mi-automne. Les enfants ont notamment interprété des chansons consacrées à la fête et à la patrie en vietnamien, contribuant à créer un espace convivial où ils peuvent pratiquer leur langue maternelle et mieux connaître les traditions nationales.

Un représentant du consulat général du Vietnam à Osaka a salué les efforts de la communauté vietnamienne de Sakai et de l’École vietnamienne Cây Tre pour organiser des activités destinées aux enfants. Il a souligné que ces manifestations contribuaient non seulement à leur offrir des moments de joie, mais aussi à leur permettre de mieux comprendre la culture et les traditions vietnamiennes et de rester attachés à leur patrie et à leurs racines.

À Singapour, la Fête de la mi-automne 2026, organisée le 19 septembre par l’Association de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour (VNAS), s’est tenue dans l’enceinte de l’ambassade du Vietnam, réunissant de nombreuses familles vietnamiennes ainsi que des amis singapouriens et internationaux.

Photo : VNA/CVN

La manifestation a recréé l’atmosphère traditionnelle de la Fête de la mi-automne avec des lanternes, une danse de la licorne, une procession aux lanternes et le traditionnel banquet sous la lune. Les participants ont également pris part à des activités culturelles telles que la décoration de lanternes en papier dó, la calligraphie et des jeux populaires vietnamiens.

Les spectacles présentés par les enfants et les adultes de la communauté ont constitué un moment de rencontre entre les générations et contribué à transmettre les traditions culturelles vietnamiennes aux jeunes.

Prenant la parole lors de la fête, l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a souligné l’importance de préserver la langue vietnamienne et l’identité culturelle auprès des jeunes générations, afin de maintenir le lien entre la communauté vietnamienne à l’étranger et la patrie.

Selon le comité d’organisation, la Fête de la mi-automne 2026 contribue également à la mise en œuvre des orientations de la Résolution N°23-NQ/TW du 2 août 2026 du Bureau politique sur le travail à l’égard des Vietnamiens résidant à l’étranger, notamment en matière de préservation et de promotion des traditions, de l’identité culturelle, de l’histoire et de la langue vietnamiennes auprès des générations de Vietnamiens à l’étranger.

De Sakai à Singapour, les célébrations de la Fête de la mi-automne constituent ainsi des occasions de renforcer la solidarité au sein de la communauté vietnamienne, de transmettre la langue et la culture nationales et de nourrir chez les jeunes l’attachement à la patrie et la conscience de leurs racines.

VNA/CVN