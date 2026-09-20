Le Vietnam réaffirme son engagement international en faveur de la culture

L’Assemblée générale des Nations unies vient d’adopter une résolution sur la “Décennie internationale de la culture au service du développement durable”. Une initiative du Vietnam qui vise à intégrer davantage ce secteur dans les plans d’action des pays membres de l’ONU.

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Photo : VNA/CVN

La résolution sur la “Décennie internationale de la culture au service du développement durable (2027-2036)” a été portée par le Vietnam aux côtés d’un groupe composé du Brésil, du Burundi, du Cap-Vert, de Chypre, de l’Italie, du Qatar, du Laos, de Saint-Christophe-et-Niévès et du Soudan, avec le co-parrainage de 103 pays représentant différentes régions du monde et différents niveaux de développement.

En présentant la résolution à la réunion, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a souligné que la culture façonne l’identité, réunit les communautés, inspire la créativité et l’innovation, et contribue aux moyens de subsistance ainsi qu’au développement durable. Cette Décennie internationale permettra de transformer la prise de conscience en actes en mobilisant le soutien politique et les ressources, en renforçant les partenariats et en favorisant le partage de connaissances et d’expériences.

Initiative initialement proposée par le Vietnam, ce projet s’est développé pour devenir un cadre à l’échelle de l’ONU pour toute une décennie, reflétant le rôle de plus en plus actif et constructif du Vietnam dans la coopération multilatérale.

Une avancée importante

Ce texte considère que “la culture comme moteur du développement durable contribue à renforcer l’inclusion sociale et à rendre le secteur économique dynamique et viable en générant des revenus, en créant des emplois décents pour tous et en facilitant l’examen des aspects économiques et sociaux de la pauvreté sous l’angle du patrimoine culturel”, y compris sa protection et sa préservation, et des secteurs culturels et créatifs, tout en apportant des solutions novatrices et efficaces à des questions intersectorielles telles que l’éducation, la santé, l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, la technologie et l’environnement. Elle réaffirme “l’importance d’une intégration et d’une prise en compte effectives de la culture dans les politiques et stratégies de développement économique, social et environnemental, ainsi que de la nécessité de garantir des investissements publics suffisants pour la protection et la promotion de la culture”.

Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Ngô Lê Van, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies reconnaît déjà le rôle de la diversité culturelle et des civilisations dans le développement durable.

D’après lui, la “Décennie internationale de la culture au service du développement durable (2027-2036)” devrait favoriser des avancées dans trois domaines : promouvoir une vision plus globale du rôle de la culture dans le développement durable ; encourager une meilleure intégration de la culture dans les stratégies de développement économique, social et environnemental, tout en favorisant des investissements appropriés ; favoriser la coopération, le partage des connaissances, le renforcement des capacités et la mobilisation des ressources, avec la participation des gouvernements, des organisations internationales, des milieux universitaires, des communautés et du secteur privé.

L’initiative du Vietnam lui offrira de nouvelles possibilités de valoriser ses atouts dans les domaines de la culture, du savoir et de la créativité, dans le cadre d’une intégration internationale toujours plus profonde, tout en apportant une contribution concrète au patrimoine culturel et au développement de la civilisation humaine, au service de la paix, de la prospérité et du développement durable.

Partie d’une proposition vietnamienne, la résolution a recueilli un large soutien et le coparrainage de la communauté internationale. Selon le vice-ministre Ngô Lê Van, ce résultat est l’aboutissement d’un processus approfondi de préparation, de consultations et de mobilisation multilatérale, au cours duquel le Vietnam a activement échangé avec l’UNESCO, les États membres et ses partenaires afin de finaliser le contenu de l’initiative et de parvenir à un consensus.

Transformer une idée en consensus

Sur le réseau social X, le directeur général de ladite organisation onusienne, Khaled El-Enany, a salué la proclamation de cette Décennie et remercié le Vietnam d’avoir porté l’initiative, ainsi que tous les pays co-auteurs, les membres du groupe de pays moteurs et du Groupe des amis de la culture à l’ONU pour leur soutien.

Selon lui, au cours des dix prochaines années, la culture ne doit pas seulement être reconnue, mais aussi faire l’objet d’investissements et de protection et être placée au cœur des politiques qui façonneront l’avenir. Il a affirmé que son organisation était prête à piloter la mise en œuvre de cette initiative, pour la culture, le développement durable et les populations du monde entier.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur et délégué permanent du Cambodge auprès de l’UNESCO, Kosal Long, a salué le rôle du Vietnam dans le lancement de cette initiative. Il a souligné que le Cambodge, en tant que pays de co-parrainage, considérait la culture comme un “pilier stratégique” favorisant la cohésion sociale, les droits culturels, l’innovation et la résilience face aux défis contemporains.

L’ambassadrice et déléguée permanente de la France auprès de ladite organisation, Ahlem Gharbi, a exprimé le ferme soutien de l’initiative par la France et s’est félicitée de la coparrainer. Elle a souligné qu’il s’agissait d’un enjeu majeur auquel la France et l’UNESCO accordent un fort engagement.

L’ambassadeur et délégué permanent de l’Inde auprès de l’organisation onusienne, Vishal V. Sharma, a salué le rôle de coordination diplomatique et de leadership du Vietnam, qui a permis de transformer une idée en consensus, d’abord à cette organisation puis à l’Assemblée générale de l’ONU.

De son côté, l’ambassadrice et déléguée permanente du Vietnam auprès de ladite organisation, Nguyên Thi Vân Anh, a affirmé que cette initiative ouvrira non seulement un nouveau chapitre dans la promotion du rôle de la culture à l’échelle mondiale, mais marquera également une avancée importante dans la participation active du Vietnam à la construction et à la définition de l’agenda multilatéral.

Dans les prochains temps, la Délégation permanente du Vietnam auprès de ladite organisation à Paris travaillera activement avec cette entité des Nations unies, les pays et les autres partenaires pour traduire cet engagement en actions et promouvoir la prise en compte de la culture dans les décisions en faveur de la paix et du développement durable dans le monde.

Linh Thao/CVN