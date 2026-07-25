Le Dragon Ocean Lighting Park brille de mille feux à Hai Phong

Situé dans la zone touristique internationale de Dôi Rông, le Dragon Ocean Lighting Park est le premier parc de lumières de Hai Phong (Nord). Il propose une expérience immersive où se conjuguent art, technologies visuelles et spectacles scéniques, offrant un voyage sensoriel unique aux visiteurs.

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Le Dragon Ocean Lighting Park ouvre les portes d’un univers merveilleux où l’art lumineux se mêle aux contes de fées pour offrir des expériences de divertissement inédites dans la ville portuaire. C’est une destination idéale pour tous ceux qui souhaitent profiter d’une atmosphère magique et immortaliser des moments inoubliables en famille ou entre amis.

Le parc est une véritable merveille illuminée située dans le quartier de Dô Son. Bien plus qu’un parc de loisirs, il constitue une immense œuvre d’art où la lampe est transformée en images vivantes racontant des récits légendaires et offrant aux visiteurs de tous âges une expérience visuelle spectaculaire, riche en émotions. S’étendant sur une superficie de 3 ha, le Dragon Ocean Lighting Park est l’un des plus grands et des plus originaux parcs de lumières du Vietnam.

Chaque visite est une véritable immersion dans un univers de contes, où l’on n’est pas seulement spectateurs, mais où l’on devient les personnages principaux de l’histoire. Sur le plan de la conception, chaque installation, qu’il s’agisse des décors monumentaux ou des scènes miniatures, raconte une histoire différente avec une mise en scène vivante et inédite au Vietnam. On a l’impression de pénétrer dans une aventure étincelante haute en couleur. En explorant chaque recoin du parc et en découvrant les jeux qui évoluent à chaque pas, on vit une expérience immersive où l’art et l’éclairage se fondent harmonieusement.

Le Dragon Ocean Lighting Park promet ainsi une expérience inoubliable, riche en émerveillement et en émotions.

Dès l’entrée, on est immédiatement émerveillé par l’éclat féerique de millions de lampes LED, disposées avec créativité et raffinement. Chaque espace du parc est conçu autour d’un thème spécifique, inspiré de contes populaires, de légendes fascinantes ou encore de paysages naturels magnifiquement recréés grâce à la lampe. L’alliance harmonieuse entre les technologies d’éclairage les plus modernes et l’imagination sans limite des artistes transforme le parc en un univers immersif où chacun peut se promener dans un monde enchanté, admirer des sculptures brillantes originales ou tout simplement profiter d’une ambiance romantique et poétique.

Le Dragon Ocean Lighting Park n’est pas seulement un lieu d’observation, mais aussi un espace interactif particulièrement attractif. On peut prendre de magnifiques photos aux côtés des installations magnifiques spectaculaires et créer des clichés dignes des réseaux sociaux. Le parc constitue une destination idéale pour les familles avec enfants, qui pourront s’amuser, découvrir et apprendre à travers les histoires racontées par la lumière. Les jeunes couples y trouveront également un cadre romantique pour se promener, partager un moment privilégié et admirer ensemble la beauté scintillante de la nuit.

La création du parc a joué un rôle majeur dans la diversification de l’offre touristique de Hai Phong, en particulier dans le développement du tourisme nocturne. Autrefois, Dô Son était principalement réputée pour ses séjours balnéaires. Avec l’ouverture du parc, la ville portuaire s’est dotée d’une nouvelle attraction emblématique, attirant les visiteurs pour des découvertes et des expériences en soirée. Cette évolution permet non seulement de prolonger la durée de séjour, mais aussi de stimuler le développement des autres services touristiques de la région, tels que hôtels, restaurants et boutiques de souvenirs.

Dans le souci d’offrir aux voyageurs une expérience toujours plus enrichissante, le Dragon Ocean Lighting Park se renouvelle en permanence. Les thématiques lumineuses sont régulièrement actualisées au fil des saisons ou des événements spéciaux, garantissant à chaque visite de nouvelles découvertes et des expériences inédites. Une équipe professionnelle et accueillante est constamment à la disposition des touristes afin d’assurer un séjour agréable, sûr et mémorable. Une visite au parc ne se limite pas à une simple sortie de loisirs : c’est également un voyage à la découverte de l’art, un moment de détente et une occasion de partager des instants précieux avec ses proches. Il s’impose ainsi comme une destination incontournable lors d’un séjour à Hai Phong.

Bien plus qu’une nouvelle expérience touristique au sein de la zone touristique internationale de Dôi Rông, le Dragon Ocean Lighting Park est devenu un symbole du développement et de la diversité culturelle de la ville.

“J’ai été absolument ravi de découvrir le Dragon Ocean Lighting Park. J’ai été particulièrement impressionné par son atmosphère féerique et romantique créée par les installations flamboyantes, les tableaux vivants mettant en valeur la culture vietnamienne ainsi que par les innombrables espaces photogéniques, adaptés à tous les âges”, a partagé Diêu Linh, venue de Hanoï.

Aux côtés du parc, les infrastructures de la zone touristique internationale de Dôi Rông continuent d’être exploitées, renforcées par de nouveaux investissements, une amélioration constante de la qualité des services et la préparation de nombreux événements d’envergure destinés à accueillir les voyageurs durant la saison estivale.

Plus grand complexe urbain balnéaire du Nord, il ambitionne de devenir un complexe multifonctionnel offrant une expérience haut de gamme répondant à toutes les attentes des visiteurs : séjourner au Resort Dream Dragon, hôtel aux standards internationaux, profiter de la plage Dragon, jouer au golf sur le parcours Dragon Golf Links, ou encore s’amuser au Parc aquatique de Thuy Tinh. La zone touristique internationale de Dôi Rông constitue ainsi une destination de rêve pour toutes les familles.

Texte et photos : Nguyên Thành/CVN