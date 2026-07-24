Hanoï parmi les villes les plus accueillantes

Réputée pour la cordialité de ses habitants et l’attention portée aux visiteurs, la capitale vietnamienne se classe au deuxième rang mondial des villes offrant le meilleur service à la clientèle. Cette distinction illustre les progrès continus réalisés par Hanoï pour renforcer son attractivité sur la scène touristique internationale.

>> Hanoï classée deuxième ville au monde pour la qualité de son accueil

>> Hanoï, une ville où l'hospitalité et l'excellence culinaire façonnent un attrait intemporel

>> La capitale ambitionne de faire de l'économie nocturne l'un des principaux moteurs de l'économie des services

Photo : VNA/CVN

Hanoï confirme son statut de destination de premier plan en se classant au deuxième rang du palmarès des villes offrant le meilleur service à la clientèle, publié par la plateforme britannique MoneySuperMarket. Seule représentante de l’Asie du Sud-Est à intégrer le Top 10, la capitale vietnamienne se distingue par la qualité de son accueil et de ses prestations.

Le classement a été établi à partir de l’analyse de plus de 100.000 avis de consommateurs portant sur des restaurants, lieux de divertissement, sites touristiques et activités de loisirs dans 107 grandes villes à travers le monde. Cette méthodologie met en lumière la perception des visiteurs quant à la qualité de l’expérience offerte par chaque destination.

Avec 58,6% d’avis favorables, Hanoï ne s’incline que de peu face à Édimbourg (59%) et devance des destinations de renom telles que Liverpool, Paris, Vienne et Abou Dhabi.

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Selon les auteurs de l’étude, la capitale vietnamienne séduit par la disponibilité de ses équipes, la qualité de son service et l’attention portée aux visiteurs. Au-delà des compétences professionnelles des acteurs du tourisme, cette réputation repose sur des valeurs profondément enracinées dans la société vietnamienne, où le sens de la communauté, la convivialité et l’hospitalité occupent une place essentielle.

"L’accueil fait partie intégrante de notre identité. Nous souhaitons que chaque visiteur se sente ici comme chez lui et conserve le souvenir d’une expérience authentique", souligne un représentant du secteur touristique.

Cette nouvelle consécration s’ajoute à une série de distinctions internationales décernées à Hanoï en 2026. Quelques mois plus tôt, TripAdvisor avait classé la capitale vietnamienne au deuxième rang des destinations les plus appréciées d’Asie et à la quatrième place mondiale, tout en la citant parmi les références incontournables pour les voyageurs en quête d’expériences culturelles et gastronomiques.

La dynamique est également saluée par plusieurs médias internationaux de renom. Les magazines U.S. News & World Report et Time Out ont, eux aussi, inscrit Hanoï parmi les villes les plus séduisantes au monde en 2026, mettant en avant son patrimoine, son art de vivre et le développement continu de son offre touristique.

Des résultats en forte progression

La distinction décernée par MoneySuperMarket reflète la dynamique positive du tourisme hanoïen. Au cours du premier semestre 2026, la capitale a accueilli 18,01 millions de visiteurs, soit une progression de 15,7% par rapport à la même période de l’année précédente.

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La clientèle étrangère demeure le principal moteur de cette croissance. Avec 4,64 millions d’arrivées, elle affiche une hausse de 26,8%, tandis que le nombre de voyageurs nationaux s’élève à 13,37 millions.

Portée par cette fréquentation en hausse, l’activité touristique a généré 74.230 milliards de dôngs de recettes, en progression de 19,1% sur un an. Ces résultats traduisent à la fois le pouvoir d’attraction de Hanoï et les effets d’une stratégie fondée sur la diversification des produits touristiques ainsi que sur l’amélioration continue de la qualité des prestations.

Le secteur de l’hébergement profite lui aussi de cet essor. Le taux moyen d’occupation des établissements hôteliers atteint 65,64%, confirmant la solidité de la reprise et le développement régulier de l’activité touristique.

L’investissement dans la qualité

Derrière ces performances se dessine un travail de fond engagé depuis plusieurs années pour professionnaliser l’ensemble de la filière touristique.

À la fin du mois de mai 2026, Hanoï disposait de 3.761 établissements d’hébergement, offrant plus de 71.000 chambres. L’offre haut de gamme continue de se renforcer avec 28 hôtels et résidences cinq étoiles ainsi que 16 établissements quatre étoiles. La capitale compte également 61 restaurants, commerces et sites de loisirs reconnus conformes aux normes d’accueil des visiteurs.

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L’amélioration de la qualité des services passe aussi par les ressources humaines. Hanoï réunit aujourd’hui 2.003 agences de voyages internationales et plus de 7.300 guides touristiques habilités à accompagner les visiteurs étrangers.

Dans le même temps, le Service municipal du tourisme multiplie les actions de formation afin d’actualiser les compétences des professionnels. Les personnels en charge des principaux sites historiques, notamment du temple Ngoc Son et des monuments des Quatre gardiens de Thang Long, suivent eux aussi des programmes consacrés à l’amélioration de l’accueil et de la relation avec les visiteurs.

En misant sur des infrastructures modernes, des équipes mieux formées et une hospitalité reconnue, Hanoï renforce progressivement sa place parmi les destinations urbaines les plus attractives et les plus accueillantes du monde.

Thao Nguyên/CVN