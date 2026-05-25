Dô Son vise à devenir un pôle touristique moderne ancré dans son patrimoine

Avec ses montagnes qui descendent doucement vers la mer et ses vagues qui caressent son littoral sablonneux, Dô Son, au sud-est de Hai Phong, occupe depuis longtemps une place de choix dans le cœur des voyageurs du Nord du Vietnam. Aujourd’hui, cette station balnéaire historique entame un nouveau chapitre de son histoire.

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Photo : ST/CVN

Hai Phong ambitionne de transformer Dô Son en un pôle touristique et de services moderne, tout en préservant son charme naturel et culturel.

Le nouveau quartier de Dô Son s’étend sur une superficie totale de 25 km². Cette zone agrandie offre un potentiel considérable pour le développement touristique grâce à son paysage côtier, son relief montagneux et son climat tropical de mousson favorable.

L’une des particularités géographiques de Dô Son est une chaîne de neuf montagnes qui s’étirent vers la mer, créant une combinaison unique de montagnes, de forêts et de littoral qui contribue à la beauté du site.

Outre ses atouts naturels, Dô Son abrite un riche patrimoine historique, des sites spirituels et des festivals traditionnels qui témoignent de l’identité culturelle de Hai Phong.

Cependant, les autorités locales reconnaissent que la région est confrontée à d’importants défis face à l’évolution constante des exigences touristiques. L’infrastructure, la qualité des services et l’offre touristique nécessitent encore des améliorations pour répondre aux attentes des visiteurs nationaux et internationaux.

Selon Nguyên Quang Diên, président du Comité populaire du quartier de Dô Son, la période actuelle est cruciale pour repenser la stratégie touristique locale. «Dô Son a besoin de solutions rapides et efficaces pour exploiter pleinement son potentiel touristique tout en préservant ses valeurs culturelles traditionnelles», a-t-il déclaré.

"Des ajustements dans la planification touristique et des mécanismes politiques novateurs joueront un rôle essentiel dans la création d’un développement durable".

Actuellement, Dô Son possède environ 20 km de littoral, dont plus de 2 km de plages propices à la baignade et aux loisirs touristiques. Ces plages sont réputées pour leurs vagues douces, leur sable en pente douce et leurs vastes espaces.

La région abrite également plusieurs sites culturels et historiques remarquables, notamment l’île de Hon Dâu, réputée pour son importance spirituelle et écologique, le quai historique K15 – également connu sous le nom de «Quai sans numéro», associé aux routes maritimes secrètes durant la guerre du Vietnam – et l’ancien complexe de la tour Tuong Long.

À ce jour, Dô Son compte 13 sites historiques et culturels classés, dont un site inscrit au patrimoine culturel immatériel national, un site panoramique classé au niveau national et quatre sites classés monuments historiques nationaux.

Selon Trân Van Ngoc, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de Hai Phong, Dô Son bénéficie d’un «nouvel espace de développement» créé par une série de politiques de planification stratégique.

Cette stratégie de développement est également mise en œuvre conformément à la résolution n°80-NQ/TW du Politburo sur le développement culturel, contribuant ainsi à enrichir l’expérience des visiteurs tout en préservant le patrimoine culturel local.

Dynamique de développement

Conformément au plan directeur révisé de Hai Phong jusqu’en 2040 avec une vision à l’horizon 2050, et au plan de développement municipal 2021-2030, Dô Son se positionne non seulement comme une station balnéaire, mais aussi comme un pôle touristique international multifonctionnel.

La zone devrait renforcer ses liens touristiques avec l’archipel de Cat Bà et la baie de Ha Long, contribuant ainsi à la création d’un corridor touristique maritime régional dans le Nord du Vietnam.

Parallèlement, Dô Son devrait jouer un rôle plus important au sein de l’écosystème économique de Hai Phong, notamment dans les secteurs de la logistique, des services urbains et des industries de haute technologie.

Plusieurs grands projets de développement et d’infrastructures devraient également dynamiser la croissance de la zone. Parmi ces initiatives figure la création de la zone franche de Hai Phong, approuvée par l’Assemblée nationale, dont une partie s’étend le long de la côte de Dô Son.

Le Comité populaire de Hai Phong a également approuvé la conversion de 290 hectares de surface maritime côtière en terrains destinés à un développement urbain et touristique mixte, ouvrant la voie à de futurs complexes de loisirs et de villégiature.

Parallèlement, d’importants projets de transport - notamment la ligne ferroviaire Kunming (Chine)-Lào Cai-Hanoi-Hai Phong, le projet de port international de Nam Dô Son et la modernisation de l’aéroport international de Cát Bi – devraient renforcer la connectivité de Dô Son et l’intégrer aux réseaux commerciaux et touristiques régionaux.

Grâce à la combinaison de beauté naturelle, de patrimoine culturel et d’infrastructures en développement, Dô Son cherche à se redéfinir comme une destination côtière moderne tout en préservant l’identité unique qui attire les visiteurs depuis des générations.

VNA/CVN