La pagode Tây Phuong, joyau du patrimoine bouddhique

À une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Hanoï, la pagode Tây Phuong figure parmi les plus remarquables joyaux du patrimoine bouddhique vietnamien. Réputée pour son architecture en bois et sa collection exceptionnelle de statues du XVIIIᵉ siècle, elle incarne depuis des siècles la richesse artistique, spirituelle et culturelle du Vietnam.

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Photo : Thuy Hà/CVN

Perchée au sommet du mont Câu Lâu, dans la commune de Tây Phuong, la pagode Sùng Phuc - souvent appelée pagode Tây Phuong - est l’un des plus anciens sanctuaires bouddhiques du Vietnam.

L’histoire de la pagode remonte au VIIᵉ siècle. Au fil des siècles, elle a connu plusieurs reconstructions et restaurations. L’édifice que l’on admire aujourd’hui date essentiellement de la fin du XVIIIᵉ siècle. Les dernières campagnes de restauration, menées en 1991 et 1995, ont permis de préserver son authenticité.

Pour accéder à la pagode, les visiteurs empruntent une route traversant les vastes rizières de la périphérie de Hanoï avant d’atteindre une colline boisée dominée par le sanctuaire. Un escalier de 239 marches conduit jusqu’à l’entrée, offrant progressivement un panorama paisible qui prépare à la découverte de ce lieu de recueillement.

La pagode adopte le plan traditionnel en caractère chinois "Tam" ("三"), composé de trois bâtiments parallèles : le temple inférieur, le temple intermédiaire et le temple supérieur. Disposés selon la pente naturelle du terrain, ces édifices forment un ensemble harmonieux où l’architecture épouse le relief de la montagne.

Photo : Thuy Hà/CVN

L’originalité de l'ouvrage réside dans l’équilibre entre sobriété et raffinement. Les toitures, couvertes de tuiles traditionnelles, se courbent avec élégance et sont ornées de dragons, de phénix, de lions, de fleurs et de feuillages finement sculptés. Les murs en briques apparentes, les fenêtres circulaires symbolisant le Yin et le Yang ainsi que les piliers reposant sur des socles de pierre en forme de lotus confèrent à l’ensemble une esthétique à la fois simple, majestueuse et profondément vietnamienne.

En 2014, la pagode Tây Phuong a été classée vestige national spécial en reconnaissance de ses exceptionnelles valeurs architecturales, artistiques et historiques.

Les chefs-d'œuvre de la sculpture

Si la pagode Tây Phuong séduit par son architecture, elle est surtout réputée pour son exceptionnelle collection de sculptures en bois, considérée comme l'un des plus précieux ensembles d'art bouddhique du Vietnam.

Photo : ANTD/CVN

Le sanctuaire abrite plus de 70 statues de Bouddhas, de bodhisattvas, de Vajrapanis (Kim Cương) et d'Arhats, dont la plupart remontent au XVIIIᵉ siècle. Réalisées en bois de jacquier, puis laquées et dorées, elles témoignent du remarquable savoir-faire des artisans vietnamiens de l'époque.

La pièce la plus spectaculaire demeure la statue de Guanyin aux mille yeux et mille bras, symbole de la compassion infinie dans le bouddhisme. Par son raffinement artistique et sa portée spirituelle, elle est considérée comme l'une des œuvres majeures de la sculpture religieuse vietnamienne.

Les plus célèbres restent toutefois les 18 Arhats, sculptés il y a près de trois siècles. Chaque statue possède une physionomie, une posture et une expression qui lui sont propres. Certaines affichent la sérénité de la méditation, d'autres expriment la réflexion, la souffrance ou encore la joie. Aucune ne ressemble à une autre.

Loin de représenter des figures figées, ces Arhats traduisent toute la richesse des émotions humaines. À travers leurs visages et leurs attitudes, les sculpteurs ont insufflé une étonnante vitalité à leurs œuvres, faisant de ces statues bien plus que de simples objets de culte : elles constituent de véritables chefs-d'œuvre de la sculpture sur bois vietnamienne du XVIIIᵉ siècle.

Au-delà des statues, la pagode conserve un remarquable ensemble de sculptures décoratives en bois. Poutres, traverses, consoles et panneaux sont minutieusement ornés de dragons, de phénix, de chrysanthèmes, de lotus et d'autres motifs traditionnels. Ces décors illustrent la parfaite maîtrise des artisans de l'époque et confèrent à l'ensemble architectural une élégance exceptionnelle.

Photo : Bùi Biêu/CVN

Le sanctuaire abrite également de nombreux objets patrimoniaux de grande valeur, parmi lesquels des cloches en bronze, des stèles de pierre retraçant les différentes phases de construction et de restauration de la pagode, ainsi que des sentences parallèles en caractères chinois. Ensemble, ces éléments constituent un précieux témoignage de l'histoire religieuse et culturelle du Vietnam.

La richesse de cette collection explique la reconnaissance officielle accordée en 2015, lorsque plus de 70 statues de Bouddhas et d'Arhats de la pagode ont été reconnues trésors nationaux.

Un haut lieu de spiritualité

Au-delà de son exceptionnelle valeur patrimoniale, la pagode demeure un important lieu de culte et de pèlerinage pour les bouddhistes comme pour les visiteurs en quête de sérénité. Depuis des siècles, elle préserve les récits liés à sa fondation, les légendes bouddhiques ainsi que la mémoire des générations de moines qui ont contribué à son rayonnement spirituel.

Chaque année, des dizaines de milliers de habitants et de touristes affluent vers ce sanctuaire perché sur les hauteurs de Tây Phuong pour se recueillir, prier et admirer l'un des plus beaux ensembles architecturaux et sculpturaux du Vietnam. L'atmosphère paisible qui règne dans la pagode, en harmonie avec le paysage naturel environnant, renforce encore son caractère sacré.

Photo : Xa Tây Phuong/CVN

La pagode est également le théâtre d'une fête traditionnelle organisée chaque année à l'occasion du 6ᵉ jour du 3ᵉ mois lunaire. Cet événement, profondément ancré dans les traditions locales, réunit habitants et visiteurs autour de nombreuses activités culturelles et folkloriques.

Au programme figurent notamment des parties d'échecs, des combats de coqs, des spectacles de hat xâm (chant des aveugles), des jeux populaires ainsi que plusieurs animations traditionnelles qui perpétuent les pratiques culturelles du delta du fleuve Rouge.

Par son architecture remarquable, la richesse de son patrimoine sculptural et la vitalité de ses pratiques culturelles, la pagode Tây Phuong occupe une place singulière dans le patrimoine vietnamien. Véritable musée vivant de l'art bouddhique, elle témoigne du génie créatif des artisans d'autrefois et de la profonde empreinte du bouddhisme dans la culture nationale.

Thuy Hà/CVN