Le concert de Big Bang fait bondir les recherches touristiques vers Hanoï

Selon les données les plus récentes, le concert que le groupe sud-coréen Big Bang donnera à Hanoï en octobre prochain a entraîné une multiplication par plus de quatre des recherches liées au tourisme intérieur, illustrant l’essor du tourisme musical au Vietnam.

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Photo : BQT/CVN

Longtemps, les voyageurs choisissaient d’abord une destination avant d’y sélectionner des activités. Aujourd’hui, la tendance s’inverse : un concert, un festival ou un grand événement culturel peut désormais constituer le point de départ d’un séjour.

Un billet de concert qui déclenche tout un voyage

D’après le cabinet d’études Grand View Research, le tourisme musical figure parmi les segments les plus dynamiques du tourisme mondial. Son marché devrait dépasser 330 milliards d’USD d’ici à 2033, avec un taux de croissance annuel moyen de 15,8% entre 2026 et 2033.

Une fois leur billet acheté, les fans réservent leurs vols, leur hébergement, planifient leurs congés et préparent leur séjour en recherchant d’autres expériences sur place, qu’il s’agisse de découvrir la gastronomie locale, de faire des achats, de visiter des sites touristiques ou de s’immerger dans la culture de la destination.

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Cette évolution est particulièrement visible au Vietnam. Après le succès retentissant du concert de Blackpink à Hanoï, les amateurs de musique attendent désormais avec impatience les spectacles de Big Bang, EXO et d’autres artistes internationaux. Au-delà de leur dimension culturelle, ces événements stimulent les flux touristiques, les réservations hôtelières et les dépenses des visiteurs.

Selon les données de la plateforme de voyage en ligne Traveloka, le concert de Big Bang prévu à Hanoï en octobre a entraîné une multiplication par plus de quatre des recherches touristiques liées aux voyages domestiques. Celui d’EXO, organisé à Hô Chi Minh-Ville en avril dernier, a, quant à lui, enregistré une hausse des recherches proche de trois fois.

Le phénomène dépasse les frontières vietnamiennes. Lorsque BTS s’est produit à Bangkok, les recherches touristiques depuis le Vietnam vers la Thaïlande ont été multipliées par près de huit. Une semaine plus tard, les concerts du groupe à Kuala Lumpur ont également fait bondir d’environ quatre fois les recherches vers la Malaisie.

Les tournées de The Weeknd, Post Malone ou My Chemical Romance à Singapour, Bangkok et dans d’autres villes de la région ont, elles aussi, entraîné une forte hausse des recherches touristiques depuis le Vietnam.

Selon Huynh Thi Mai Thy, directrice nationale de Traveloka Vietnam, les données montrent que de nombreux fans commencent à organiser leur voyage plusieurs semaines avant la date du concert.

"Nous observons que le tourisme musical devient l’un des principaux moteurs qui façonnent la manière dont les jeunes Vietnamiens planifient leurs voyages. Cette anticipation permet également aux destinations et aux professionnels du tourisme de mieux se préparer à accueillir cette nouvelle vague de visiteurs", souligne-t-elle.

Des retombées économiques bien au-delà de la billetterie

Pour les spécialistes, les retombées économiques d’un concert dépassent largement les recettes de la vente de billets. Lorsque les spectateurs prolongent leur séjour pour visiter la destination, faire des achats, découvrir la gastronomie ou participer à d’autres activités culturelles, de nombreux secteurs en bénéficient : hôtellerie, transport aérien, restauration, commerce ou encore services de transport.

L’exemple le plus emblématique reste The Eras Tour de Taylor Swift. Plusieurs études estiment que chacune des étapes de cette tournée a généré plusieurs centaines de millions de dollars de retombées économiques pour les villes hôtes grâce à l’afflux massif de visiteurs.

Photo : DT/CVN

Dans la pratique, le coût d’un voyage consacré à un concert dépasse souvent largement le prix du billet.

En 2024, l’actrice vietnamienne Ngoc Thanh Tâm avait révélé avoir dépensé plus de 80 millions de dôngs pour assister à The Eras Tour à Singapour. Outre les quelque 31 millions de dôngs consacrés aux billets, elle et sa famille avaient séjourné dans un hôtel dont le tarif atteignait environ 23 millions de dôngs par nuit, tout en profitant du séjour pour faire des achats et visiter la cité-État.

Truc Ly à Hô Chi Minh-Ville, a indiqué qu’elle et son compagnon avaient dépensé entre 80 et 90 millions de dôngs pour un voyage de sept jours et six nuits combinant concert et découverte de Singapour et de la Malaisie. À eux seuls, les billets VIP leur ont coûté environ 34 millions de dôngs, sans compter les billets d’avion, l’hébergement, la restauration et les achats.

De son côté, Phuong Thao, employée d’une société de communication à Hô Chi Minh-Ville, explique avoir consacré près de 30 millions de dôngs à un séjour de quatre jours à Singapour pour assister au concert de son artiste favori. Au-delà du billet d’entrée, elle avait également prévu un budget pour les vêtements, les achats, les visites et diverses expériences sur place.

Ces exemples montrent que le concert ne constitue que le point de départ des dépenses. Les retombées économiques profitent également aux hôtels, aux compagnies aériennes, aux restaurants, aux transports, aux sites touristiques ainsi qu’aux commerces tout au long du séjour.

Photo : CTV/CVN

Au Vietnam, cette tendance commence elle aussi à s’affirmer. Les concerts du chanteur Hà Anh Tuân à Dà Lat, Hôi An ou Ninh Binh ont attiré un large public venu de nombreuses provinces, stimulant la demande en hébergement, en restauration et en activités touristiques.

Plus récemment, les émissions - concerts Anh trai vượt ngàn chông gai (Call Me by Fire - Appelle-moi par le feu) et Anh trai “say hi” (Say hi never say goodbye-Dites bonjour, ne dites jamais au revoir) ont déclenché une véritable ruée sur les billets, poussant de nombreux spectateurs à se déplacer entre différentes provinces, voire à revenir de l’étranger pour assister aux spectacles.

Ces évolutions montrent qu’un événement musical peut devenir un véritable produit d’appel touristique, bien au-delà d’un simple spectacle de quelques heures. À mesure que l’expérience prend une place grandissante dans les choix des voyageurs, le tourisme musical s’impose progressivement comme un nouveau moteur de croissance du secteur.

Grâce au développement des liaisons aériennes et à une programmation toujours plus riche d’artistes internationaux, l’Asie du Sud-Est apparaît aujourd’hui comme l’une des régions offrant le plus fort potentiel de développement pour ce type de tourisme.

Dans ce contexte, les voyageurs vietnamiens s’affirment comme l’une des clientèles les plus enclines à parcourir de longues distances, à prolonger leur séjour et à augmenter leurs dépenses afin d’assister aux concerts de leurs artistes préférés.

Thu Huong/CVN