Le double visage de Hòn Tre, du calme des plages à la fête

Et si le luxe ultime était de pouvoir passer, en quelques pas, de la sérénité d’une plage à l’adrénaline d’un parc aquatique de classe mondiale ? À Khanh Hoà, l’île de Hòn Tre cultive cet art de la transition fluide.

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Photos : CTV/CVN

À l’approche de la plus belle saison touristique de l’année, Hòn Tre bénéficie d’un climat idéal : un ensoleillement généreux, une mer calme et des températures agréables oscillant entre 26°C et 30°C. Contrairement à de nombreuses destinations qui ne s’animent qu’à certaines heures, Hòn Tre offre un rythme d’expériences soutenu presque en continu, du matin jusqu’à la nuit.

Le matin s’ouvre sur la quiétude de la mer, baignée d’une lumière douce et d’un air pur. Les visiteurs peuvent se détendre dans une eau rafraîchissante, faire du kayak sur une mer paisible ou explorer les récifs coralliens aux couleurs éclatantes. Ils peuvent aussi simplement se promener le long de la plage et savourer un art de vivre balnéaire dans le cadre serein et raffiné de Vinpearl.

Mais Hòn Tre ne se limite pas à la détente. Lorsque le soleil atteint son zénith, VinWonders Nha Trang ouvre ses portes avec près d’une centaine d’activités. Parc aquatique, attractions à sensations fortes, univers thématiques… tout est pensé pour enchaîner les expériences et surprendre les visiteurs à chaque instant.

À la tombée du jour, lorsque le soleil disparaît à l’horizon, Hòn Tre révèle un tout autre visage. Les visiteurs se dirigent vers des spectacles emblématiques tels que Tata Show, Stunt Show, les feux d’artifice ou encore Vinpearl Harbour, où musique et lumières animent l’espace.

La particularité du lieu réside dans cette transformation fluide : sans avoir à se déplacer, les visiteurs passent naturellement du repos au divertissement, du jour à la nuit, du calme à l’effervescence.

Effervescence nocturne

Cette transition harmonieuse confère à Hòn Tre une attractivité unique, incitant les visiteurs à prolonger leur séjour. Pour maintenir cet attrait, la destination ne cesse de se réinventer, d’évoluer et de se moderniser, offrant sans cesse des expériences plus dynamiques et riches en émotions.

Photos : CTV/CVN

Lancé en 2006 sous le nom de Vinpearl Land, le complexe de loisirs VinWonders Nha Trang n’a cessé d’innover afin de préserver son attrait au fil des deux dernières décennies.

L’année 2026 marque une évolution notable avec le lancement de nombreux nouveaux produits. La zone “Colline des Festivals” fait son apparition, dynamisant la saison estivale avec 15 défis d’aventure et plongeant les visiteurs dans une ambiance festive intense, où les émotions atteignent leur apogée.

Dans un registre différent, le “Royaume de l’Océan” ouvre un vaste univers marin abritant plus de 15.000 espèces, dont des requins rares comme le requin à pointes noires, le requin guitare ou encore le requin-chabot, offrant un spectacle visuel impressionnant et une immersion fascinante dans un océan miniature.

Le spectacle des sirènes est également un point fort, recréant un monde sous-marin vivant, riche en effets visuels et en émotions.

Outre l’espace de découverte océanique en intérieur, le parc aquatique extérieur impressionne cette année avec le lancement de “Tornade en chaîne” - un toboggan en spirale composé de gigantesques boucles successives, entraînant les visiteurs dans des descentes vertigineuses et des rotations à 360°, procurant une forte montée d’adrénaline intense.

C’est précisément cette diversité qui façonne un parcours d’expériences en constante évolution. Des attractions à sensations fortes à l’exploration du monde marin, jusqu’aux spectacles spectaculaires, chaque étape ouvre la voie à des émotions différentes. C’est aussi ce qui distingue Hòn Tre des destinations de loisirs traditionnelles.

Photo : CTV/CVN

Le Tata Show illustre parfaitement la manière dont Hòn Tre élève l’expérience touristique vers un véritable contenu de divertissement. Avec un investissement de 10 millions de dollars, ce spectacle recrée un univers vivant grâce à

la lumière, au son et à la techno-logie de mapping 3D, mobilisant des équipes vietnamiennes et internationales. Cet été, le Tata Show continue d’être enrichi de nouveaux éléments surprenants et d’effets visuels encore plus impressionnants, intensifiant l’expérience immersive des visiteurs.

Dans la continuité de cette expérience, la rue commerciale de Vinpearl Harbour devient le centre névralgique de la nuit, avec son ambiance indochinoise caractéristique et une série d’animations dynamiques.

Au-delà d’une simple succession d’expériences jour et nuit, Hon Tre se réinvente continuellement à travers des activités et des offres saisonnières, offrant toujours de nouvelles raisons d’y revenir. Ainsi, l’île ne se limite plus à un lieu de villégiature, mais devient un espace où rythmes de vie, expériences et émotions se prolongent et s’entrelacent.

Nguyên Thành/CVN