Le dirigeant Tô Lâm se rend dans les provinces de Phu Tho et Tuyên Quang

Présent sur place jeudi 12 septembre dans les provinces de Phu Tho et Tuyên Quang (Nord), deux localités touchées par le typhon Yagi, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a eu des séances de travail avec les autorités locales, et est allé inspecter les activités de lutte contre les inondations.