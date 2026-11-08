Le dirigeant Tô Lâm rencontre des experts et intellectuels vietnamiens au Japon

Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm accompagné d’une délégation de haut rang, a rencontré dimanche après-midi 8 novembre à Tokyo des représentants des experts et intellectuels vietnamiens établis dans le pays et opérant dans des secteurs stratégiques.

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Photo : VNA/CVN

Le leader vietnamien s’est réjoui de rencontrer des figures éminentes de la communauté, y voyant l’occasion de dresser le bilan des réalisations passées et d’évoquer les orientations futures pour mobiliser les savoirs, l’expérience et les ressources des experts vietnamiens établis dans l’archipel.

Il a souligné le rôle crucial des intellectuels vietnamiens de l’étranger, particulièrement au Japon, l’un des leaders mondiaux de la science, face à des mutations globales dictées par l’innovation et la transition numérique. Cette mobilisation s’inscrit au cœur d’un partenariat stratégique global au plus haut, caractérisé par une confiance politique forte où la science, la technologie et l’innovation s’imposent désormais comme l’un des nouveaux piliers majeurs de la coopération entre les deux pays.

Élargir le réseau de connexion

Le secrétaire général et président Tô Lâm a réaffirmé que l’attraction des experts et intellectuels de la diaspora restait une priorité stratégique, s’appuyant sur de récentes résolutions pour mobiliser les talents dans les secteurs de pointe. Il a dit s’attendre à ce que le réseau de scientifiques et d’universitaires vietnamiens établis au Japon devienne un pont majeur pour propulser le pays dans une nouvelle ère de développement axée sur le savoir et les technologies.

Il a exprimé le souhait de recueillir les recommandations d’experts et d’intellectuels vietnamiens basés au Japon pour renforcer les synergies entre l’État, les entreprises et les universités, un levier jugé essentiel pour attirer des projets japonais à haute intensité technologique et à forte valeur ajoutée, stimuler la recherche et développement (R&D), accélérer les transferts de technologies, former une main-d’œuvre locale hautement qualifiée et dynamiser les partenariats bilatéraux.

Photo : VNA/CVN

Le leader vietnamien a appelé à élargir le réseau de connexion entre experts vietnamiens et japonais afin d’en faire un pont de coopération dans les secteurs clés où l’expertise du Japon répond aux besoins du Vietnam, notamment l’innovation, les technologies spatiales, l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, le quantique, les sciences et l’économie maritimes, le numérique, l’extraction et le développement des terres rares, les technologies médicales et biologiques de pointe, ainsi que l’agriculture de haute technicité alimentée à l’hydrogène.

Il a également exhorté au partage de résultats de recherche applicables au Vietnam pour accroître sa productivité, tout en invitant à formuler des recommandations pour surmonter les goulets d’étranglement actuels du pays, notamment en matière d’institutions, d’infrastructures, de qualité de la main-d’œuvre et de capacités technologiques.

La communauté des experts et intellectuels vietnamiens au Japon ne cesse de croître en nombre et en compétences, a fait savoir l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu. Arrivés il y a 15 à 20 ans comme étudiants mus par le désir de se former aux technologies de pointe, nombre d’entre eux sont aujourd’hui devenus professeurs, directeurs de recherche ou experts au sein des plus grandes universités, instituts et multinationales japonaises.

Affirmer les compétences professionnelles

Après avoir assimilé les connaissances japonaises, de nombreux experts vietnamiens dirigent désormais des recherches de pointe et forment la relève au Japon, affirmant des compétences professionnelles à parts égales avec leurs homologues japonais.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam compte ainsi plus de 260 professeurs, professeurs associés et docteurs, ainsi que près de 1.000 spécialistes classés par Tokyo parmi les scientifiques hautement qualifiés dans les secteurs techniques et managériaux. Portée par des générations nées entre les années 1970 et 1990, cette élite scientifique a atteint une pleine maturité technique qui lui permet de maîtriser l’organisation de la recherche, le développement technologique au Japon.

Lors de la rencontre, plusieurs experts et intellectuels vietnamiens établis au Japon ont partagé leurs visions et formulé des recommandations pour stimuler le développement des technologies stratégiques dans la période à venir. Ils ont présenté des projets et des produits concrets conçus pour soutenir directement le Vietnam, tout en réaffirmant leur rôle de ponts technologiques essentiels entre les deux pays.

Déterminés à s’investir pleinement pour le développement du pays conformément à l’esprit de la Résolution N°57 du Politburo du Parti sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, ces intellectuels se disent prêts à concrétiser leur soutien à travers plusieurs actions ciblées.

Leurs engagements portent notamment sur la formation conjointe d’équipes de recherche d’excellence, la création de laboratoires communs et la mise en place de programmes de coopération entre universités et entreprises, la recherche et le co-développement des technologies et des produits répondant précisément aux besoins actuels du Vietnam.

VNA/CVN