Vote terminé en Algérie pour la présidentielle, M.Tebboune grand favori

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les bureaux ont fermé à 20h00 (19h00 GMT) après le prolongement du vote pour une heure de plus que prévu. À 17h00 (16h00 GMT), le taux de participation s'est établi à 26,46%, en baisse de sept points par rapport à 2019 (33,06%), selon l'autorité électorale Anie. Le chiffre de l'affluence sur la journée est attendu dans la soirée, et les résultats au plus tard dimanche 8 septembre.

Dans un bureau au Centre d'Alger, des femmes ont grossi dans l'après-midi les rangs des votants, qui initialement étaient surtout des hommes, comme Sidali Mahmoudi, un commerçant de 65 ans, venu "tôt pour faire son devoir en toute démocratie".

Taous Zaiedi, une retraitée de 66 ans, et Leila Belgaremi, une comptable de 42 ans, ont voté "pour que le pays s'améliore".

Face à M. Tebboune, deux candidats peu connus : Abdelaali Hassani, un ingénieur de 57 ans, chef du Mouvement de la société pour la paix (MSP, principal parti islamiste) et Youcef Aouchiche, 41 ans, ex-journaliste et sénateur, à la tête du Front des forces socialistes (FFS, plus vieux parti d'opposition).

Une réélection de M. Tebboune, 78 ans, est d'autant plus attendue que quatre formations majeures le soutiennent, dont le Front de libération nationale (FLN, ex-parti unique).

Sur les 865.490 électeurs établis à l'étranger qui votent depuis lundi, la participation s'établissait à 18,31% à 16h00 GMT, selon l'Anie.

Plus de 24 millions d'électeurs sur 45 millions d'habitants sont convoqués. Les bus publics, le métro et le tramway sont gratuits afin de faciliter les déplacements.

Après son vote, M. Hassani a appelé les Algériens à se rendre aux urnes car "un taux de participation élevé donne une plus grande crédibilité à ces élections".

AFP/VNA/CVN