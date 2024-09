L'Indonésie nomme le chef de l'agence de lutte contre le terrorisme

Photo : AFP/VNA/CVN

Le président indonésien Joko Widodo a exprimé son espoir qu'Eddy Hartono apportera une richesse de son expérience à ce nouveau rôle, contribuant à assurer la sécurité et la sûreté nationales.

Sous la direction d'Eddy Hartono, l'agence se concentrera sur trois aspects clés de la lutte contre le terrorisme, à savoir le renforcement de la préparation nationale pour répondre et prévenir les menaces terroristes, la mise en œuvre de stratégies pour contrer les idéologies radicales et prévenir la propagation de l'extrémisme, et se concentrer sur la réhabilitation et la réintégration des anciens extrémistes pour empêcher leur retour au terrorisme.

Eddy Hartono a affirmé qu'il poursuivrait le travail accompli par ses prédécesseurs, ajoutant que l'agence jouerait un rôle de coordination pour synergiser les efforts entre les ministères et les agences dans la lutte contre le terrorisme.

Né en mai 1967, Eddy Hartono est reconnu pour son expertise en matière d'enquête criminelle. Diplômé de l'Académie nationale de police indonésienne en 1990, il a progressivement gravi les échelons au sein de la police, construisant une carrière impressionnante au fil des décennies.

VNA/CVN