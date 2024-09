Ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, M. Yang a déclaré que le monde est confronté à de nombreux défis, tels que le changement climatique qui dévaste la planète et met en danger d'innombrables vies et sociétés, ainsi que les conflits et la violence armée qui se déroulent du Soudan à Haïti, de l'Ukraine à la bande de Gaza, laissant une traînée de mort, de destruction et de misère arbitraire dans le monde entier.

"Les souffrances causées par la pauvreté et la faim continuent de persister", a-t-il déploré, ajoutant que les préjugés et la haine, souvent amplifiés par de nouveaux outils numériques qui apportent des possibilités mais comportent aussi des risques, continuent d'alimenter les tensions et les conflits.

Il a appelé à s'inspirer de la charte des Nations unies et des principes de la coopération internationale pour répondre à ces incertitudes.

M. Yang a souligné que la coopération internationale demeure l'outil le plus efficace pour résoudre les problèmes profonds et sans frontières, et a estimé que "la coopération entre les Etats membres nous permet d'utiliser nos ressources collectives et notre ingéniosité pour réaliser les plus grandes aspirations de l'humanité telles que la paix, la justice et le développement durable."

L'Assemblée générale est la plate-forme la plus puissante pour assumer pleinement sa promesse, a-t-il affirmé.

M. Yang a décrit les priorités de son mandat, en se concentrant sur les principes de l'unité dans la diversité, la promotion de la paix, le développement durable et "un engagement approfondi et sans compromis envers la dignité humaine, pour tout le monde, partout".

Les autres priorités comprennent le multilinguisme dans les travaux de l'Assemblée générale, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Il a réitéré son engagement à s'acquitter des mandats de l'Assemblée générale, notamment la réforme du Conseil de sécurité, la revitalisation de l'Assemblée générale et le Sommet social 2025.

Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a noté que l'Assemblée générale est "l'endroit où des solutions sont trouvées" aux nombreux défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, y compris des solutions pour reprendre les objectifs de développement durable et mettre fin à la pauvreté et à l'inégalité; des solutions pour stimuler le progrès économique et la création d'emplois pour tous; des solutions pour combler les divisions politiques et mettre fin aux conflits; et des solutions pour mettre fin à la catastrophe climatique.

"Alors que nous ouvrons cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, nous sommes confrontés à un monde en difficulté. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons faire quelque chose à ce sujet", a-t-il souligné.

Pour faire face aux défis, l'AGNU demeure un outil indispensable et une voie vitale vers un avenir pacifique et juste pour tous les peuples, selon M. Guterres. M. Yang, originaire du Cameroun, a prêté serment à la clôture de la 78e session de l'AGNU mardi matin 10 septembre.

Xinhua/VNA/CVN