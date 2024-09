Les dirigeants législatifs du G7 décident de réglementer davantage l'IA

Les législatures nationales ont un rôle clé à jouer pour tracer la voie de l'intelligence artificielle (IA) et assurer la cybersécurité à l'avenir, souligne une déclaration approuvée samedi 7 septembre par les représentants des pays du Groupe des Sept (G7) à l'issue d'un sommet en Italie.

>> Les dirigeants de l'UE et du G7 appellent à empêcher une escalade au Moyen-Orient

>> À Turin, le G7 discute de stratégie face au changement climatique

>> Le responsable de l'aide humanitaire de l'ONU appelle le G7 à prévenir les famines

Photo : CTV/CVN

La réunion de trois jours des présidents des Parlements du G7, qui s'est tenue à Vérone, dans le Nord de l'Italie, a rassemblé les dirigeants des Parlements des États membres du G7, à savoir le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon.

Le président du Parlement européen a également été invité. La déclaration confirme que le Parlement de chaque pays doit contribuer à "l'élaboration du corpus de règles (gouvernance) qui assurera l'utilisation judicieuse de l'intelligence artificielle dans le cadre des principes et des droits auxquels nous souscrivons tous", ainsi qu'à la sensibilisation du public sur la question et à l'appui de discussions plus approfondies sur le marché du travail concerné.

Par ailleurs, au cours de la présidence du G7 de cette année, l'Italie a souligné la nécessité d'élaborer des normes internationales pour l'intelligence artificielle. La sécurité géopolitique et le développement ont également été abordés lors de la réunion.

Xinhua/VNA/CVN