Algérie : les électeurs se rendent aux urnes pour élire leur prochain président

L'élection présidentielle anticipée a débuté samedi 7 septembre en Algérie, avec plus de 23 millions de personnes potentiellement éligibles pour voter et choisir leur prochain dirigeant.

>> Aide algérienne de 30 millions d'USD pour la ville palestinienne de Jénine après l'opération israélienne

>> Algérie : le président Abdelmadjid Tebboune brigue un second mandat

>> L'Algérie a envoyé 30.000 tonnes de diesel au Liban pour aider les centrales électriques

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La course met en scène trois candidats principaux, à savoir le président sortant Abdelmadjid Tebboune, 78 ans, qui brigue un second mandat en tant que candidat indépendant bénéficiant d'un large soutien politique et de la société civile ; Abdelaali Hasani, 57 ans, président du Mouvement de la société pour la paix (MSP); et Youcef Aouchiche, 41 ans, Premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), un parti de gauche.

Les bureaux de vote à travers le pays ont ouvert à 08h00, heure locale, tandis que des bureaux de vote mobiles ont été mis en place depuis le 4 septembre pour atteindre les zones les plus reculées.

Le vote à l'étranger a commencé le 2 septembre et concerne environ 800.000 Algériens vivant à l'étranger.

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), dirigée par Mohamed Chorfi, supervise le processus électoral, promettant des élections libres et équitables. Des mises à jour récurrentes sur le processus seront fournies tout au long de la journée jusqu'à la fermeture des bureaux de vote à 20h00, heure locale.

L'élection intervient après que le président Tebboune eut annoncé le 21 mars sa décision d'avancer les élections présidentielles pour des "raisons purement techniques".

Xinhua/VNA/CVN