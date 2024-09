L'ONU observe la Journée de la coopération Sud-Sud

Dans son message vidéo pour la table ronde de haut niveau sur la coopération Sud-Sud, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit : "Nous célébrons le pouvoir transformateur de l'unité et de la solidarité entre les nations en développement".

Soulignant que des partenariats Sud-Sud solides, ainsi que la coopération triangulaire, "sont essentiels pour construire un avenir meilleur pour tous", M. Guterres a dit : "Ce n'est qu'ensemble que les pays peuvent tirer parti du soutien multilatéral et parvenir à une prospérité partagée".

Ces partenariats peuvent faire progresser un système financier mondial plus équitable et plus inclusif qui réponde aux défis auxquels sont confrontés les pays en développement ; ils peuvent aider à libérer le pouvoir de la numérisation, des données et des solutions soutenues par la science pour le développement durable ; et ils peuvent aider à améliorer la qualité de vie aujourd'hui et pour les générations futures, en renforçant la résilience et l'autonomisation des femmes et des jeunes, a dit le Secrétaire général de l'ONU.

Il a souligné que la coopération Sud-Sud ne réduit pas la responsabilité des nations plus riches dans la lutte contre les inégalités mondiales, et qu'elle ne remplace pas la coopération Nord-Sud. "En mettant en commun les ressources, le savoir-faire et l'expérience, nous pouvons créer un monde plus équitable pour tous", a estimé M. Guterres.

"La Journée nous rappelle le pouvoir et le potentiel de la solidarité entre les nations du Sud global et nous donne l'occasion de prendre acte du pouvoir remarquable de la coopération Sud-Sud", a dit Philemon Yang, président de l'Assemblée générale des Nations unies.

Il a souligné que le thème de cette année, "Un avenir meilleur grâce à la coopération Sud-Sud", est à la fois opportun et urgent à mi-chemin du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

La Journée des Nations unies pour la coopération Sud-Sud est observée chaque année le 12 septembre pour souligner l'importance de la collaboration entre les pays en développement du Sud global.

