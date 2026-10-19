Le couloir économique Vietnam - Chine - Laos s’apprête à aimanter les capitaux

La Conférence internationale sur la promotion des investissements 2026, réunissant la province de Diên Biên, la province du Yunnan et la province de Luang Prabang, s’est déroulée lundi 19 octobre dans la province de Diên Biên.

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Placée sous le thème “Diên Biên - Porte d’entrée pour les échanges commerciaux et pôle d’opportunités d’investissement”, la conférence s’est focalisée sur le renforcement de la coopération dans les infrastructures, le commerce transfrontalier, la transformation agricole, l’énergie et le tourisme.

Photo : VNA/CVN

L’événement a débouché sur l’annonce de nombreux accords et décisions d’investissement, pour un montant global engagé de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dôngs.

Province vietnamienne frontalière de la Chine et du Laos, Diên Biên s’impose comme un pivot commercial et économique incontournable entre les trois nations, a indiqué Trân Tiên Dung, secrétaire du Comité provincial du Parti, lors de l’ouverture de la conférence.

Au-delà de sa position géographique unique, la province s’appuie sur des atouts structurels majeurs : un fort potentiel agricole, d’importantes ressources naturelles, un tourisme historique porteur et un patrimoine culturel unique.

Sur les neuf premiers mois de l’année, Diên Biên affiche une croissance robuste de 9,81%. Signe de l’attractivité croissante du territoire, les autorités ont d’ores et déjà validé 31 projets d’investissement, pour un montant global supérieur à 54.000 milliards de dôngs.

Diên Biên a identifié trois priorités stratégiques de coopération : le développement des infrastructures de connexion (logistique, commerce transfrontalier et industrie de transformation), l’essor d’une agriculture commerciale à forte valeur ajoutée tournée vers l’économie verte, ainsi que la promotion du tourisme historique, culturel et éco-responsable.

Diên Biên souhaite bâtir, aux côtés de la province chinoise du Yunnan et de la de la province lao de Luang Prabang, des chaînes d’approvisionnement et de valeur interconnectées. L’objectif est double : valoriser les produits agricoles locaux pour conquérir de nouveaux marchés et structurer des circuits touristiques d’envergure internationale.

Pour concrétiser ces ambitions, la province s’engage à poursuivre ses réformes administratives, à garantir la transparence de ses plans d’urbanisme et à optimiser son climat des affaires. En levant activement les obstacles, Diên Biên promet d’assurer le déploiement fluide, efficace et durable des futurs projets d’investissement.

Lors de la conférence, le premier vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, a salué l’initiative de coopération entre Diên Biên , le Yunnan et Luang Prabang. Il a insisté sur la nécessité de traduire ces orientations en projets viables, en connectant les infrastructures aux postes-frontières, à la logistique, à la production et aux marchés.

Selon le responsable le succès de ce partenariat se mesurera concrètement par une meilleure fluidité des marchandises, l’expansion commerciale des entreprises et la création d’emplois générateurs de revenus pour les populations.

La conférence a notamment permis de concrétiser l’approbation de 20 projets d’investissements, représentant un montant global supérieur à 7.500 milliards de dôngs. En parallèle, Diên Biên a scellé son engagement avec six partenaires stratégiques à travers la signature de protocoles d’accord, pour un volume d’investissement prévisionnel frôlant les 12.000 milliards de dôngs.

Les accords de coopération signés se sont concentrés sur des secteurs clés de la croissance régionale, notamment le développement des infrastructures industrielles, les énergies renouvelables, l’exploration et la transformation de minerais, ainsi que l’urbanisme, l’hôtellerie, le tourisme, le commerce, les services et le logement social.

Ces accords préparent le terrain pour des infrastructures clés : des usines de transformation de produits agricoles et de plantes médicinales, ainsi que des entrepôts frigorifiques pour la conservation post-récolte.

Parallèlement aux investissements enregistrés, la création officielle du circuit transfrontalier Yunnan - Diên Biên - Laos - Thaïlande marque un tournant. Cette nouvelle liaison stratégique multiplie les opportunités de synergie entre les destinations, impulse le développement de produits touristiques innovants et ouvre grand les portes des marchés internationaux.

Lors de cette conférence, les délégués, les organismes de promotion des investissements et les communautés d’affaires du Vietnam, de Chine et du Laos se sont penchés sur l’exploitation de leurs atouts complémentaires. Les discussions ont principalement mis l’accent sur l’optimisation des connexions de transport, la modernisation des postes-frontières, l’efficacité de la logistique et l’élargissement de l’espace de coopération économique régionale.

Les participants ont partagé une vision commune : à l’aube de cette nouvelle ère, la coopération transfrontalière doit dépasser le simple échange de marchandises. L’objectif est désormais de bâtir une véritable synergie articulée autour de la production, de l’investissement, de la transformation en profondeur et du développement de chaînes d’approvisionnement intégrées.

VNA/CVN