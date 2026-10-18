Priorité à la stabilité macroéconomique et à l'efficacité de l’action publique

La mise en œuvre du plan de développement socio-économique pour 2026 et les orientations pour 2027 ont été au cœur des discussions en groupes des députés, dans la matinée du 18 octobre.

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Photo : VNA/CVN

Les débats ont porté sur les mesures visant à préserver la stabilité macroéconomique, à améliorer la qualité de la croissance, à mobiliser efficacement les ressources et à accélérer le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et la transformation numérique. Les députés ont également souligné la nécessité de renforcer l’efficacité de l’action publique et de mieux lier les responsabilités aux résultats concrets.

La stabilité macroéconomique, condition préalable à la croissance

Lors des discussions en groupes, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a salué les résultats socio-économiques obtenus au cours des neuf premiers mois de 2026, période durant laquelle le PIB a progressé de 9,01%, soit sa plus forte croissance en quinze ans. Des avancées ont également été enregistrées dans les domaines économique, culturel et social, ainsi qu’en matière de défense, de sécurité, de consolidation du système politique et de relations extérieures.

Tout en saluant ces résultats, il a appelé à analyser les difficultés et les limites persistantes afin de proposer des mesures concrètes permettant d’atteindre les objectifs fixés pour 2026 et d’insuffler une nouvelle dynamique de croissance en 2027.

La stabilité macroéconomique doit rester une priorité, parallèlement à une mobilisation accrue des ressources et à une utilisation plus efficace des capitaux d’investissement, notamment grâce à l’amélioration des décaissements. Il a également préconisé de renouveler le modèle de croissance en privilégiant une croissance intensive, d’accélérer le développement des infrastructures stratégiques, de garantir la sécurité énergétique et de donner une impulsion décisive aux sciences, aux technologies, à l’innovation et à la transformation numérique.

Le président de l’Assemblée nationale a appelé à poursuivre le perfectionnement du cadre institutionnel, à lever les obstacles liés au foncier, à simplifier les procédures administratives et à améliorer l’environnement des affaires. Il a également insisté sur le développement humain, la protection sociale, l’amélioration de la qualité de l’éducation, la résolution des pénuries d’établissements scolaires et de manuels, ainsi que le renforcement des soins de santé et le développement du logement social. La réduction de la pauvreté, la protection de l’environnement et l’adaptation au changement climatique doivent également faire l’objet d’une attention soutenue.

Pour 2027, il a préconisé de réformer la gestion des investissements publics en fonction des résultats obtenus, en réaffectant avec souplesse les capitaux aux organismes et aux collectivités qui mettent efficacement en œuvre leurs projets. Les unités les moins performantes devront faire l’objet de contrôles renforcés et être tenues responsables de leurs résultats. Il a par ailleurs appelé à rendre pleinement opérationnel le Centre financier international du Vietnam, implanté à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang.

Faire des résultats concrets le critère d’évaluation

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné la nécessité de renforcer la discipline administrative et de remplacer résolument les cadres qui se dérobent à leurs responsabilités ou n’accomplissent pas leurs missions. L’évaluation des agents publics, en particulier des responsables, devra être étroitement liée aux résultats obtenus, au moyen d’indicateurs de performance à partir de 2027.

Il a exhorté les responsables à faire preuve de détermination et à traduire leurs engagements en réalisations tangibles, rappelant que la prudence ne devait pas servir de prétexte pour retarder les décisions nécessaires. La formation, la planification des carrières, l’affectation des cadres et la répartition des missions devront ainsi s’accompagner d’une évaluation rigoureuse des résultats.

Dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, il a demandé de mettre davantage l’accent sur les produits et les résultats mesurables, tout en développant l’écosystème industriel national et l’économie maritime.

Enfin, il a appelé à anticiper les effets différés des évolutions économiques de 2026 afin d’élaborer, pour 2027, des scénarios de gestion plus proactifs et plus souples. Les autorités devront distinguer les mesures à prendre immédiatement de celles à prévoir pour l’année suivante, en tenant compte des ressources financières disponibles. Elles devront également surveiller étroitement la liquidité du système bancaire, les fluctuations des taux de change et la conduite des politiques budgétaire et monétaire.

VNA/CVN