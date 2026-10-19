Hanoï honore 10 artisanes émérites des villages de métier en 2026

À Hanoï, l’Union des femmes a honoré 10 artisanes d’exception des villages de métier traditionnels. Cet événement met en lumière le rôle essentiel des femmes dans la préservation du patrimoine culturel, l’innovation, la transition numérique et le développement des industries créatives de la capitale.

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Photo : VNA/CVN

Au complexe industriel de Van Tu (commune de Chuyên My, Hanoï), l'Union des femmes de Hanoï, en collaboration với l'Association des métiers d'art et des villages de métier de Hanoï ainsi que les autorités locales, a organisé le 17 octobre le forum "Les artisanes des villages de métier et le développement des industries culturelles de la capitale", couplé à la cérémonie d'hommage aux artisanes émérites de l'année 2026.

L'événement a rassemblé environ 300 délégués et a été retransmis en direct sur la page Facebook de l'Union des femmes de Hanoï. Il s'agit d'une activité significative célébrant le 96ᵉ anniversaire de la création de l'Union des femmes du Vietnam (20 octobre 1930 - 20 octobre 2026), la Journée de la femme vietnamienne (20 octobre) et répondant au mois d'action "À l'écoute des femmes" 2026.

Rôle des femmes dans les villages de métier

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors du forum, Pham Thi Thanh Huong, vice-présidente permanente de l'Union des femmes de Hanoï, a indiqué que la capitale compte actuellement environ 1.350 villages de métier et villages à tradition artisanale. Parmi les plus de 350 artisans reconnus de la ville, les femmes représentent environ 30%. Elles jouent un rôle clé dans la préservation des techniques artisanales raffinées, la transmission des savoir-faire aux jeunes générations et la création de moyens de subsistance durables pour la communauté.

Dans le contexte où Hanoï promeut le développement des industries culturelles et façonne son image de "Ville créative", les artisanes font face à des défis tels que la raréfaction des matières premières et la concurrence du marché, tout en bénéficiant de grandes opportunités pour s'intégrer plus profondément dans la chaîne de valeur (design, commerce numérique et tourisme d'expérience).

Numérique, écologie et tourisme

Photo : Nhân Dân/CVN

Lors des échanges, délégués, experts et artisanes se sont concentrés sur les solutions visant à renforcer les compétences, favoriser l'innovation et élargir les marchés :

Vu Nhu Quynh, artisane émérite (village de céramique de Bat Tràng), a souligné l'importance de faire évoluer les mentalités, de renforcer les compétences en communication et en storytelling produit, ainsi que de développer des canaux de distribution sur les plateformes numériques pour s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation.

Ta Thu Huong (présidente de la Coopérative de bambou, rotin et chapeaux coniques Thu Huong, village de Chuông) a affirmé que les transitions numérique et écologique sont des voies incontournables. En plus de maintenir le processus de fabrication artisanale conforme aux normes OCOP 4 étoiles, il est essentiel d'intensifier la promotion sur TikTok, Zalo, Facebook et Instagram, tout en développant le tourisme communautaire pour atteindre une clientèle internationale.

Photo : Nhân Dân/CVN

Vu Van Huu, président du Comité populaire de la commune de Chuyên My, a annoncé que le village d'artisanat de nacre et de laque de Chuyên My vient d'être reconnu membre du Réseau mondial des villes artisanales créatives. La municipalité s'engage à continuer d'accompagner et de soutenir les artisans dans la montée en compétences numériques et la transmission du métier aux jeunes.

Hommage à 10 artisanes d'exception en 2026

Photo : VNA/CVN

Le point d'orgue du programme a été la cérémonie de remise des Certificats de mérite du Comité populaire de la ville, accompagnés de trophées et d'attestations d'honneur, à 10 artisanes remarquables :

Nguyên Vân Anh - Céramique (commune de Bat Tràng).

Duong Thi Thu Hông - Ébénisterie d'art (commune de Thu Lâm).

Lê Thi Lan Huong - Fabrication d'éventails traditionnels.

Ta Thu Huong - Fabrication de chapeaux coniques (nón lá).

Trân Thi Ngoc Lan - Tissage de la soie de Van Phuc.

Hoàng Thi Phuong - Tissage de la soie de Van Phuc.

Nguyên Thi Thuy - Design, confection de mode et crochet de sacs/pochettes.

Nguyên Thi Huong Thuy - Art floral et création de tableaux en argile.

Sâm Thi Tinh - Broderie manuelle et tissage de brocart.

Nguyên Thi Vui - Incrustation de nacre et laque.

Hoàng Lan/CVN