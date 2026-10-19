Le Vietnam au Salon international du meuble aux États-Unis

Dans le Pavillon national du Vietnam au Salon High Point Market 2026, qui se déroule du 17 au 21 octobre dans la ville de High Point, État de Caroline du Nord (États-Unis), le Vietnam présente une grande diversité de modèles, de styles et de matériaux, allant du mobilier moderne et minimaliste aux créations empreintes d’artisanat et d’identité vietnamienne.

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Photo : VNA/CVN

Le 18 octobre, dans le cadre du Programme national de promotion du commerce, l’Agence de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce a organisé, en coordination avec les unités concernées, le Pavillon national du Vietnam au Salon High Point Market 2026, qui se déroule du 17 au 21 octobre dans la ville de High Point, État de Caroline du Nord (États-Unis).

La cérémonie d'ouverture s’est déroulée en présence de représentants du Bureau commercial du Vietnam aux États-Unis, du groupe Wayfair Global Selling, du Comité d’organisation, d'entreprises exportatrices vietnamiennes et d'acheteurs internationaux.

Cette année, le Pavillon national du Vietnam réunit 16 entreprises opérant dans la menuiserie, le mobilier, l’artisanat d'art, la vannerie et la décoration intérieure. L'événement offre des conditions favorables permettant aux importateurs, distributeurs, détaillants, designers et clients internationaux d’accéder aux produits, de se renseigner sur les capacités d’approvisionnement et d'établir des contacts directs avec les entreprises vietnamiennes. Les articles exposés témoignent d’une grande diversité de modèles, de styles et de matériaux, allant du mobilier moderne et minimaliste aux créations empreintes d’artisanat et d’identité vietnamienne. Les produits associent de manière flexible bois naturel, bois industriel, rotin, bambou et autres matériaux naturels, créant des gammes adaptées à différents espaces et segments de clientèle.

Les États-Unis demeurent le premier marché d’exportation du secteur. Au cours des huit premiers mois de cette année, les exportations vietnamiennes de bois et de produits dérivés vers ce marché ont atteint environ 5,91 milliards de dollars, soit 50,1% du chiffre d'affaires total de la filière.

À l’échelle régionale, l’Amérique constitue un marché majeur. Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, les meubles en bois restent le principal produit d'exportation, atteignant environ 3,16 milliards de dollars lors des quatre premiers mois de 2026, soit 56,7% du total. Ces chiffres confirment le rôle primordial du marché américain.

Photo : VNA/CVN

La participation du Vietnam à High Point Market 2026 permet aux entreprises de maintenir les liens avec leurs clients actuels, de trouver de nouveaux acheteurs, de promouvoir la marque vietnamienne et d'élargir la coopération. Face aux exigences internationales accrues sur la qualité, le design, la traçabilité des matières premières et la stabilité de la chaîne d’approvisionnement, l'événement aide les entreprises à mettre à jour les besoins du marché, recueillir les exigences techniques et s'intégrer plus profondément dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

La promotion du pavillon est assurée par les canaux du salon, catalogues et médias spécialisés. Maintenir une présence continue vise un développement à long terme, renforçant la transparence des matériaux et le développement durable, tout en élevant la position du secteur vietnamien à l'international.

VNA/CVN