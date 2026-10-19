Le gouverneur de la Banque d'État appelle à une baisse ciblée des taux d'intérêt

Le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, Pham Duc An, a appelé les banques à réduire les taux d'intérêt des prêts en ciblant les secteurs prioritaires, sans compromettre la stabilité du système bancaire.

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Photo : Vietnam+/CVN

Le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam (BEV), Pham Duc An, a présidé le 19 octobre une réunion avec les représentants de 46 banques commerciales, consacrée notamment à la baisse des taux d'intérêt des prêts afin de soutenir l'économie tout en préservant la stabilité du système bancaire.

Cette réunion s'est tenue après la publication d'une directive de la BEV demandant aux établissements de crédit de prendre des mesures pour réduire les taux d'intérêt des prêts.

Pham Duc An a affirmé que la BEV continuerait d'accompagner les établissements de crédit dans la résolution de leurs difficultés, sans pour autant compromettre la sécurité du système bancaire. Il a souligné la nécessité de réduire les coûts de financement et de fonctionnement, de partager une partie des bénéfices et d'éviter une concurrence excessive sur les taux de rémunération des dépôts.

Le gouverneur a insisté sur le fait que la baisse des taux ne devait pas être appliquée de manière uniforme, mais cibler les entreprises et les secteurs prioritaires, notamment la production et les activités commerciales. Cette politique devrait concerner aussi bien les prêts en cours que les nouveaux crédits, afin d'alléger les charges financières des entreprises et de faciliter leur accès au financement.

Dans sa Directive N°9608/NHNN-CSTT, la BEV a demandé aux établissements de crédit de réduire d'au moins 0,5 point de pourcentage les taux d'intérêt annuels affichés sur les dépôts d'une durée de six mois ou plus, et de diminuer de 1,5 à 2 points les taux des prêts destinés à la production, aux activités commerciales et aux secteurs prioritaires. Ces ajustements doivent tenir compte de la situation financière de chaque banque et s'accompagner d'une réduction des coûts de fonctionnement et de financement.

Photo : Vietnam+/CVN

Plusieurs banques ont rapidement annoncé des mesures en ce sens. Dès le 19 octobre, LPBank a réduit les taux de rémunération des dépôts pour toutes les échéances allant de un à 36 mois, aussi bien en ligne qu'aux guichets. VietBank a également abaissé de 0,5 point les taux annuels de ses dépôts en ligne d'une durée de six à 36 mois. De son côté, le directeur général d'Asia Commercial Bank (ACB), Tu Tiên Phat, a annoncé une baisse des taux sur les dépôts à compter du 20 octobre, ainsi qu'un programme de prêts préférentiels aux entreprises, avec des taux réduits de 1,5 à 2 points. Concernant les crédits, Agribank a lancé le 19 octobre un programme proposant des taux d'intérêt inférieurs de deux points au maximum à ses taux habituels, principalement au bénéfice des secteurs prioritaires et des entreprises de production et de commerce. Par ailleurs, le président du conseil d'administration de Vietcombank, Nguyên Thanh Tùng, a annoncé que sa banque s'engageait à réduire d'au moins deux points les taux d'intérêt des prêts d'ici la fin de l'année afin de soutenir les entreprises.

Ces mesures s'inscrivent dans les orientations du gouvernement. Lors de l'ouverture de la deuxième session de la XVIe législature de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Lê Minh Hung a réaffirmé la volonté du gouvernement de prendre des mesures énergiques pour réduire les taux d'intérêt des prêts.

Les premières initiatives des banques montrent que la baisse des taux commence à se concrétiser, tant pour les dépôts que pour les crédits. Son efficacité dépendra toutefois de la réduction effective des taux, de l'accès des entreprises au financement et du maintien de la stabilité du système bancaire.

VNA/CVN