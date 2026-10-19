Vietnam - AELE : un accord commercial stratégique pour stimuler les échanges et l’investissement

Après la signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), qui regroupe la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, des experts vietnamiens établis en Suisse ont salué une avancée décisive, ouvrant de nouvelles perspectives en matière d’investissement, d’innovation technologique et de formation de pointe pour les deux parties.

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Photo : VNA/CVN

Interrogé par le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Genève, le Docteur en technologies de l’information Luu Vinh Toan a estimé que cet accord favoriserait non seulement l’accès des produits vietnamiens aux marchés de l’AELE, mais établirait également un cadre juridique stable propice au développement des investissements, des services, de l’innovation technologique et du transfert de savoir-faire, ainsi qu’à l’application de normes techniques exigeantes, à la promotion du développement durable et au renforcement des capacités.

Soulignant la forte complémentarité entre les économies vietnamienne et suisse, l’expert a rappelé que les pays de l’AELE disposaient de revenus élevés, d’un pouvoir d’achat important, de technologies avancées et d’une gouvernance de haut niveau, tandis que le Vietnam pouvait s’appuyer sur de solides capacités de production, une main-d’œuvre dynamique, des délais d’exécution rapides et sa position stratégique de porte d’entrée vers le marché de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Parmi les secteurs offrant un fort potentiel de coopération, Luu Vinh Toan a cité la mécanique de précision, l’automatisation, l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux, les biotechnologies, l’agroalimentaire à forte valeur ajoutée, la transition écologique, ainsi que la gestion de l’eau et les services financiers. Il a insisté sur l’importance de faire de la formation professionnelle un pilier central du partenariat avec la Suisse. Selon lui, le modèle suisse de formation duale, fondé sur l’implication directe des entreprises, répond aux besoins du Vietnam en matière de montée en compétences dans les secteurs de la mécanique de précision, de l’électronique, des technologies alimentaires, de la logistique et de l’ingénierie environnementale. Il pourrait ainsi contribuer à faire évoluer le pays au-delà de son rôle d’atelier d’assemblage.

Dans cette optique, l’Association des intellectuels et experts vietnamiens en Suisse (AVIES) entend mobiliser son réseau pour rapprocher les universités, les collectivités territoriales et les entreprises des deux pays autour de projets pilotes concrets, afin de transformer rapidement les opportunités offertes par l’accord en retombées tangibles.

De son côté, Ly Pham, spécialiste du développement commercial chez JANZZ.technology, a qualifié cet accord de tournant majeur pour les milieux d’affaires des deux pays. Selon elle, il pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans l’évolution des investissements directs suisses au Vietnam, en favorisant les projets à forte intensité technologique, à haute valeur ajoutée et respectueux des principes du développement durable. Cette évolution consacrerait le passage d’une relation fondée sur l’aide publique au développement à un véritable partenariat économique. L’experte a également souligné le rôle de passerelle joué par la diaspora vietnamienne en Suisse, dont la connaissance des normes et des pratiques locales pourrait faciliter les mises en relation entre entreprises et raccourcir les délais de prospection commerciale.

Abordant les perspectives sectorielles, Ly Pham a mis en avant les complémentarités entre l’expertise suisse en matière d’innovation, de hautes technologies, de données spécialisées et d’intelligence artificielle, d’une part, et la main-d’œuvre qualifiée ainsi que le dynamisme du marché numérique vietnamien, d’autre part. Elle a également évoqué le potentiel de la finance verte et des technologies financières (fintech) pour accompagner le projet du Vietnam de développer des centres financiers internationaux à Hanoï.

Elle a conclu que la signature de l’accord de libre-échange, conjuguée à la visite officielle du président suisse Guy Parmelin au Vietnam, offrirait une occasion importante de concrétiser les engagements stratégiques par des projets tangibles et de rendre la coopération bilatérale plus concrète et plus durable.

VNA/CVN