La Tour Thân Nông à Bac Ninh reçoit un titre de record du monde

Photo : VNA/CVN

La cérémonie de remise du certificat de reconnaissance s'est déroulée le 13 octobre sous l'égide de l'Union mondiale des records, en collaboration avec l'Organisation des records du Vietnam et l'Association des détenteurs de records du Centre du Vietnam.

La Tour Thân Nông détient désormais le record de la plus grande tour en forme de grain de riz au monde. Ce monument exceptionnel, d'une hauteur de 15 m et composé de cinq étages, est situé au Centre de formation professionnelle et d’examen de conduite Dông Dô. Elle se distingue par sa conception unique, avec une armature en béton armé entourée de 1.012 mortiers en pierre, formant l’image d’un grain de riz, symbole de prospérité et de richesse dans la culture vietnamienne.

Au sommet de la tour se trouve une représentation de la constellation du dieu de l’agriculture, connue sous le nom de Thân Nông au Vietnam, brillant grâce à 15 étoiles illuminées par des lumières LED colorées, offrant une vue spectaculaire aux visiteurs, notamment la nuit.

Photo : VNA/CVN

Ce projet ambitieux est le fruit des efforts de Trân Van Toan, président du Conseil d'administration de la société Dông Dô, qui a consacré des années à collecter et préserver des mortiers de pierre, symboles d'une époque où ces outils agricoles étaient essentiels dans les campagnes vietnamiennes. Face à l'industrialisation et à la modernisation rapide de l'agriculture, ces objets ont progressivement disparu. Grâce à la passion de M. Toan pour la préservation de la culture traditionnelle, ce monument unique a vu le jour.

Plus qu'une simple œuvre architecturale, la Tour Thân Nông est un véritable centre d'exposition et de préservation du patrimoine culturel lié à l’agriculture vietnamienne. Ce site vise à transmettre aux jeunes générations l’importance des pratiques agricoles ancestrales tout en leur offrant une expérience éducative et immersive.

La Tour, avec ses caractéristiques architecturales distinctives et son histoire culturelle profonde, est devenue un point d'intérêt pour le tourisme local et une source d'inspiration pour un développement économique durable de la région.

Thao Nguyên/CVN