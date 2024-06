Russie : un train déraille dans le Nord-Ouest, faisant 20 blessés

Neuf wagons du train se sont renversés, faisant des blessés, mais aucun décès n'a été signalé dans l'accident, a rapporté l'Agence de presse RIA, citant la société nationale des chemins de fer russes. Des services d'urgence et des équipes médicales ont été envoyés sur place. Les fortes pluies seraient la cause principale de l'accident, selon les médias. Le train, qui transportait plus de 200 passagers, se rendait de Vorkhouta, une ville minière située près du cercle polaire arctique, au port de Novorossiysk, sur la mer Noire.

Xinhua/VNA/CVN