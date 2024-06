L'ONU alerte de nouveau sur de nouvelles drogues de synthèse

Les nitazènes, 500 fois plus forts que la morphine, "sont apparus récemment dans les pays à hauts revenus, provoquant une augmentation des morts par overdose", écrit l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). L'experte Angela Me a noté lors d'un point de presse "l'expansion de ces opiacés très puissants". Provenant principalement de Chine, ils ont été identifiés aux États-Unis et au Canada, ou encore en Grande-Bretagne, Belgique, Estonie, Lettonie et Slovénie. Au niveau mondial, près de 292 millions de personnes ont consommé des drogues en 2022, un chiffre en hausse de 20% en une décennie, le cannabis restant de loin la drogue la plus largement utilisée selon l'ONU, qui cite le possible impact "nocif" de la légalisation du cannabis sur le continent américain.

APS/VNA/CVN