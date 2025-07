Un vice-Premier ministre reçoit le directeur général du groupe allemand Avestos

>> Le Vietnam et l'Allemagne conviennent de renforcer leur dialogue et leur coopération

>> Déclaration commune sur l'établissement d'un partenariat énergétique

>> Le Vietnam et l'Allemagne nouent un partenariat en médecine cardiovasculaire

Lors de cette rencontre, il a salué la volonté du groupe de renforcer ses activités de coopération, d’investissement et de développement commercial au Vietnam, tout en soulignant que le partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Allemagne ne cessait de se consolider dans tous les domaines.

Photo : VNA/CVN

En tant que président de l’Association d’amitié Vietnam - Allemagne, le vice-Premier ministre a exprimé son appréciation pour les contributions d’Avestos dans le domaine de la formation professionnelle. Il a reconnu les efforts du groupe visant à rapprocher les activités de formation professionnelle au Vietnam des normes et pratiques internationales.

Avestos est un groupe allemand de renom spécialisé dans la formation professionnelle. Lors de la rencontre, Klaus Michael a présenté l’état de la coopération entre Avestos et le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, notamment dans le cadre de programmes de formation alignés sur les standards allemands. Il a également évoqué certaines difficultés rencontrées par le groupe et exprimé le souhait de bénéficier du soutien du gouvernement vietnamien.

En réponse, Nguyên Chi Dung a chargé le ministère de l’Éducation et de la Formation de collaborer étroitement avec le groupe Avestos afin d’examiner en profondeur les obstacles existants. Il a demandé qu’un rapport détaillé soit établi et que des solutions concrètes, conformes à la législation vietnamienne, soient proposées afin d’accompagner efficacement les investisseurs.

VNA/CVN