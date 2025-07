Les détaillants s’activent pour coordonner la réponse au typhon Wipha au Nord

Les principales chaînes de vente au détail de Hô Chi Minh-Ville intensifient leurs expéditions de produits essentiels vers le Nord et s’engagent à maintenir des prix stables face aux fortes pluies et aux inondations provoquées par le typhon Wipha dans la région.

Afin d’assurer un approvisionnement continu dans les zones potentiellement touchées, les détaillants ont activé des plans d’urgence ciblant Hanoï et d’autres localités du Nord.

Les magasins Co.opmart et Co.op Food de l’Union des coopératives commerciales de Hô Chi Minh-Ville (Saigon Co.op) ont triplé leurs stocks de produits essentiels sur ces marché.

MM Mega Market Vietnam a également augmenté ses réserves de 30 à 50%, notamment en multipliant par 1,5 les stocks de fruits et légumes et par 2,5 les stocks de bougies pour répondre à la demande soudaine. Les aliments secs sont également stockés en plus grandes quantités.

Les produits en vente comprennent notamment le riz, les nouilles instantanées, les œufs, la viande, les légumes, les épices, l’eau en bouteille et les produits d’hygiène.

Pour soutenir la logistique, les principaux détaillants du pays ont priorisé les livraisons vers les provinces du Nord.

Les près de 800 points de vente de Saigon Co.op à travers le pays fonctionnent également comme des entrepôts satellites pour assurer un réapprovisionnement rapide et efficace en cas de besoin.

Les détaillants ont réaffirmé leur engagement en faveur de la stabilité des prix dans l’ensemble de leurs réseaux, soulignant ainsi leur rôle dans le soutien aux communautés lors de conditions météorologiques extrêmes.

