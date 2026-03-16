Réévaluation de la politique d'investissement pour le projet de centrale nucléaire Ninh Thuân 1

Dans le cadre d'une stratégie de renforcement de la sécurité énergétique nationale, le gouvernement vietnamien a promulgué la Résolution n° 46/NQ-CP relative à l'organisation de l'évaluation de l'ajustement de la politique d'investissement pour le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân 1.

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Photo : VNA/CVN

Selon ce texte, le ministère des Finances est chargé de piloter ce processus d'évaluation, le ministre des Finances assumant lui-même la présidence du Conseil d'évaluation du rapport d'étude de pré-faisabilité concernant l'ajustement de la politique d'investissement de ce projet, tel que défini par le Premier ministre dans un document daté du 11 janvier 2026.

Le ministère des Finances doit désormais soumettre dans les plus brefs délais une proposition au chef du gouvernement pour la création formelle du conseil d'évaluation. Il est chargé d’organiser l'examen du dossier pour le soumettre au gouvernement, puis à l'Assemblée nationale lors de la première session de la 16e législature prévue en avril 2026.

Située dans la commune de Phuoc Dinh, la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1 couvrira une superficie de 883,68 ha, dont 443,11 ha terrestres et 440,57 ha maritimes. Ce projet constitue un ouvrage d’importance stratégique nationale, essentiel à la sécurité énergétique, à la transition vers une énergie verte et propre, ainsi qu’au développement durable du pays. Sa mise en œuvre permettra de répondre aux besoins en électricité tout en favorisant le développement de ressources humaines qualifiées et la maîtrise progressive des technologies nucléaires avancées.

Auparavant, le Bureau politique a promulgué la Résolution n°70-NQ/TW sur la sécurité énergétique nationale d'ici 2030, avec vision à l'horizon 2045. Ce texte souligne que le secteur de l’énergie doit être développé en amont afin de répondre pleinement aux besoins du développement socio-économique, de la défense nationale, de la sécurité et de l’amélioration des conditions de vie de la population. Il ordonne également d’accélérer la mise en œuvre des projets de centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et Ninh Thuân 2 avec des partenaires appropriés, tout en garantissant les intérêts stratégiques du Vietnam et en tenant compte des accords précédents, pour une mise en service prévue entre 2030 et 2035.

VNA/CVN