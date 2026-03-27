Le cinéma américain à l’affiche du Festival du film asiatique de Dà Nang 2026

Le 4 e Festival du film asiatique de Dà Nang (DANAFF IV), qui se déroulera du 28 juin au 4 juillet sous le thème "DANAFF - Relier l’Asie au monde", présentera une programmation diversifiée de films captivants, avec "Focus sur le cinéma américain" comme l’une de ses attractions phares.

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Photo : CTV/CVN

La Docteure Ngô Phuong Lan, présidente de l’Association vietnamienne pour le développement du cinéma (VFDA), a déclaré que la section "Focus sur le cinéma américain" du DANAFF de cette année ne se contentera pas de projeter une série de blockbusters hollywoodiens, mais offrira une analyse approfondie de l’évolution du cinéma mondial.

Cette section retracera l’histoire du cinéma, des débuts du muet aux décennies de domination américaine, démontrant l’influence considérable des films américains sur l’histoire du cinéma à travers le monde, tout en mettant en lumière les films américains à succès d’aujourd’hui et des réalisateurs légendaires grâce à une sélection rigoureuse.

Elle établit un équilibre délibéré entre les films primés, les succès commerciaux grand public et les œuvres indépendantes américaines, offrant ainsi au public un panorama complet du cinéma américain.

Le DANAFF IV se conçoit non seulement comme une vitrine artistique, mais aussi comme une plateforme régionale majeure pour l’industrie cinématographique, développant les activités professionnelles, les formations et les partenariats de production.

Le festival allie promotion de films, mise en relation pour les coproductions et dialogue professionnel afin de favoriser une collaboration concrète et durable pour le cinéma vietnamien. Les organisateurs attendent une forte participation, avec près de 900 délégués, parmi lesquels des dirigeants, des cinéastes et des experts du secteur, ainsi que plus de 200 invités étrangers.

Des temps forts en cascade

Le festival s’articule autour de deux sections compétitives principales : "Films asiatiques en compétition" et "Films vietnamiens en compétition" ainsi que d’une riche programmation hors compétition, dont le cycle "40 ans de Renouveau au Vietnam".

La rétrospective "Cinéma vietnamien : 40 ans de Renouveau" propose un panorama complet et sans concession de la transformation du cinéma vietnamien au cours de quatre décennies de rénovation. Elle permettra au public de saisir l’évolution des styles et du langage cinématographiques à travers une sélection de 17 films réalisés par des cinéastes de renom.

Les cinéphiles auront également l’occasion de découvrir des films peu diffusés jusqu’à présent, ainsi que des productions inédites, offrant ainsi à tous un choix beaucoup plus vaste durant le festival.

Parmi les prix décernés figurent le Prix NETPAC (Network for the Promotion of Asian Cinema - Réseau pour la promotion du cinéma d’Asie), les Prix de la Critique et le Prix du Public.

La vraie accroche du DANAFF IV réside également dans son programme d’activités destiné aux professionnels du secteur, conçu pour façonner l’avenir du cinéma vietnamien.

Pour la première fois, le festival abordera des sujets d’actualité tels que la protection de la propriété intellectuelle, l’évolution du cinéma vietnamien après 40 ans de rénovation et la mise en place d’un véritable écosystème pour l’industrie cinématographique, à travers des ateliers thématiques spécifiques.

Il mettra également en lumière des initiatives fondamentales pour le développement des talents et leur insertion professionnelle. Son atout majeur est l’Incubateur de Projets (Marché des Projets de Films), qui sélectionnera des cinéastes vietnamiens et internationaux prometteurs pour des formations intensives, du mentorat et des ateliers pratiques animés par des professionnels reconnus du secteur.

En parallèle, le Réseautage industriel du DANAFF fera ses débuts, proposant un programme riche en tables rondes, sessions de partage d’expériences et rencontres avec des partenaires afin de mettre en relation producteurs, distributeurs, réalisateurs et investisseurs tout au long de la chaîne de valeur cinématographique.

Côté talents, le nouveau Laboratoire de scripts du DANAFF formera de jeunes scénaristes vietnamiens, une initiative stratégique pour améliorer la qualité des scénarios et faire émerger la prochaine génération de stars du cinéma.

Au-delà des volets académiques et professionnels, le DANAFF IV maintiendra une forte présence auprès du public grâce à des événements culturels et de divertissement, tels que des projections en plein air, des rencontres entre les fans et les acteurs, et la communauté des cinéphiles du DANAFF.

Avec une stratégie claire et une préparation minutieuse, le festival devrait s’imposer comme un rendez-vous incontournable de l’industrie cinématographique et placer le Vietnam sur la scène cinématographique asiatique.

VNA/CVN