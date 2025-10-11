Pyongyang

Le chef du PCV assiste au défilé militaire pour le 80ᵉ anniversaire du Parti du Travail de Corée

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a assisté à la cérémonie marquant le 80ᵉ anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée (10 octobre 1945), organisée dans la soirée du 10 octobre 2025 (heure locale) sur la place Kim Il Sung, à Pyongyang.

>> Le Vietnam félicite la RPDC pour le 80e anniversaire de fondation du Parti du travail de Corée

>> Un haut responsable du PCV visite le Musée de la fondation du Parti du travail de Corée

>> Cérémonie de signature d'accords de coopération entre le Vietnam et la RPDC

>> Le chef du PCV conclut avec succès sa visite d’État en RPDC

Photo : KCNA/VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti du Travail de Corée et président de la Commission des affaires d’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Jong Un, a présidé la cérémonie.

Dans son discours, Kim Jong Un a exprimé sa gratitude aux invités venus de divers horizons ainsi qu’aux amis internationaux présents au défilé militaire, et a remercié le peuple de tout le pays pour ses efforts en l’honneur de ce mois d’octobre glorieux. Il a affirmé que le Parti du Travail de Corée considère toujours la cause du socialisme choisie et poursuivie par le peuple comme la sienne propre, tout en soulignant que le peuple nord-coréen se souviendra et à jamais et sera toujours reconnaissant des sacrifices consentis par l’armée au nom de l’histoire glorieuse de la Patrie, de la dignité nationale et des acquis de la révolution.

Le défilé militaire des forces armées de la RPDC a constitué un point culminant des activités commémoratives du 80ᵉ anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée.

Le Parti du Travail de Corée a été fondé le 10 octobre 1945. Depuis sa création, il a tenu huit congrès. Lors du 8ᵉ Congrès national du Parti, organisé en janvier 2021, la RPDC a réaffirmé son esprit d’autosuffisance et d’indépendance économique, en soulignant la nécessité de développer une économie stable, planifiée et non dépendante de l’extérieur, en mettant l’accent sur la métallurgie, la chimie et l’agriculture. Conformément à cette orientation, le pays se concentre sur le développement socio-économique via une politique centrée sur le peuple et continue de prioriser la résolution des problèmes essentiels dans la vie quotidienne, tels que le logement et l’alimentation.

VNA/CVN