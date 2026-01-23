Le chef du Parti souligne l’intégration internationale et la poursuite du renouveau

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a affirmé que le Vietnam entend contribuer activement à l’intégration internationale et poursuivre résolument l’œuvre du renouveau, lors d’une conférence de presse internationale tenue vendredi après-midi 23 janvier à Hanoi à l’issue du XIV e Congrès national du Parti.

>> Clôture du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam

>> La nouvelle direction placée sous le signe de la continuité et de l'innovation

>> Le XIVe Congrès national du Parti se clôt, le camarade Tô Lâm réélu secrétaire général du Parti

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution de bienvenue devant plus de 700 journalistes, représentants des médias nationaux et internationaux, le leader du Parti a affirmé que le XIVe Congrès national du Parti s’est clôturé sur un succès éclatant, le qualifiant de "jalon majeur dans l’histoire du Parti et de la nation vietnamienne, riche de milliers d’années de civilisation et d’héroïsme".

"Les mots-clés du congrès sont: unité, démocratie, discipline, percée, développement, responsabilité, engagement, intelligence, science, service du peuple, autonomie stratégique, résilience, confiance et fierté nationales, pour un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux, avançant résolument vers le socialisme. Ces orientations traduisent à la fois le succès du congrès et ses nouveautés fondamentales", a-t-il déclaré.

Le 14e Congrès national du Parti a enregistré un large consensus, tant sur le contenu des documents que sur le programme et les questions de personnel. Il a élu un Comité central de 200 membres, décrits comme des cadres "réunissant les qualités morales, le prestige et les compétences nécessaires pour assumer les lourdes responsabilités devant le Parti et le peuple dans la nouvelle phase".

Le nouveau Comité central du Parti est composé de dirigeants qui représentent 5,6 millions de membre du Parti et qui sont "prêts à se dévouer corps et âme à la noble cause du Parti, pour le bonheur et la prospérité du peuple", a fait savoir le secrétaire général Tô Lâm.

Évoquant les points nouveaux du congrès, le leader du Parti a précisé qu’ils reposaient sur l’héritage et la synthèse des leçons de l’histoire nationale, de près de 100 ans de leadership du Parti, et sur la continuité du processus de renouveau engagé par le Parti.

Il a fait savoir que le congrès a également adopté à l’unanimité des décisions historiques visant à atteindre les deux objectifs stratégiques centenaires fixés par le XIIIe Congrès national du Parti - d’iici à 2030, qui marque le 100e anniversaire de la fondation du Parti : devenir un pays en développement avec une industrie moderne et un niveau de revenu moyen supérieur, et d’ici 2045, qui marque le 100e anniversaire de la naissance de notre nation: devenir une nation développée à revenu élevé.

"Nous sommes convaincus que, forts des racines historiques de notre nation, de la riche tradition de près d’un siècle de direction du Parti communiste du Vietnam, du soutien, de la coopération et de l’unité de tout le peuple, et du soutien et de la coopération de nombreux amis internationaux et de personnes progressistes à travers le monde, nous mettrons certainement en œuvre avec succès la résolution du XIVe Congrès national du Parti et construirons avec succès un Vietnam socialiste pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux", a-t-il souligné.

VNA/CVN