Clôture du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam

Après cinq jours de travail intensif, sérieux et méthodique, placé sous le mot d’ordre "Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement", le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est clôturé avec succès dans l’après-midi du 23 janvier au Centre national des congrès, à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Au nom du Secrétariat du Congrès, Lê Quôc Minh, membre du Comité central du Parti du XIVe mandat, a annoncé qu’à la clôture. Le Congrès avait reçu au total 898 lettres, télégrammes et messages de félicitations émanant de 167 partis politiques, 17 organisations internationales, 78 personnalités, 242 organisations politiques, d’amitié, populaires et localités étrangères, 394 associations de Vietnamiens à l’étranger. Ces messages ont salué de manière positive et globale le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam ainsi que l’orientation du développement du pays dans la nouvelle période, affirmant la position et les contributions croissantes du Vietnam sur la scène internationale.

Au nom du Présidium, Trân Thanh Mân, président de l’Assemblée nationale, a présenté les résultats des élections du Bureau politique, du secrétaire général, du Secrétariat, de la Commission centrale de contrôle du Parti pour le XIVe mandat et son président.

Le Comité central du Parti du XIVe mandat a tenu son premier plénum, au cours duquel il a élu un Bureau politique composé de 19 membres. Tô Lâm a été réélu à l’unanimité au poste de secrétaire général du Comité central du Parti. Le Secrétariat du XIVe mandat comprend 13 membres. Trân Câm Tu, membre du Bureau politique, a été nommé le permanent du Secrétariat. Trân Sy Thanh a été reconduit à la présidence de la Commission centrale de contrôle.

Au nom du Comité central du XIVe mandat, le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa profonde gratitude pour la confiance et le soutien du Congrès, qu’il a qualifiés de grand honneur et de lourde responsabilité envers le Parti et le Peuple. Il a affirmé que le Comité central demeurerait loyal aux objectifs et idéaux du Parti, placerait les intérêts de la nation et du peuple au premier plan, préserverait l’indépendance et l’autonomie, et protégerait résolument la Patrie et le Peuple.

Il a souligné que l’efficacité du service rendu au Peuple constituerait le critère fondamental d’évaluation de la compétence, du prestige et de l’honneur de chaque membre du Comité central du XIVe mandat.

"Devant le Congrès, devant le Parti et devant le Peuple, nous nous engageons à rester solidaires, à travailler avec sérieux, à agir avec détermination et à persévérer jusqu’au bout afin d’être dignes de la confiance que le Congrès, le Parti et le Peuple nous ont accordée, de diriger la mise en œuvre victorieuse de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti et de conduire le pays vers un développement puissant et prospère dans la nouvelle ère", a souligné le secrétaire général.

VNA/CVN