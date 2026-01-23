Le XIVe Congrès national du Parti se clôt, le camarade Tô Lâm réélu secrétaire général du Parti

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam s’est achevé vendredi après-midi 23 janvier au Centre national des conférences, à Hanoi après cinq jours de travaux.

La séance de clôture s’est tenue en présence des 1.586 délégués, d’anciens dirigeants révolutionnaires, de mères vietnamiennes héroïnes, ainsi que des représentants des milieux intellectuels et culturels, des dignitaires religieux, des ambassadeurs, des chargés d’affaires, des chefs de missions diplomatiques et d’organisations internationales.

En ouverture de la séance dirigée par le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le membre du Secrétariat du congrès, Lê Quôc Minh, a présenté une liste des partis politiques, des organisations et des amis internationaux ayant adressé des messages de félicitations au congrès.

Au nom du présidium du congrès, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, a présenté les résultats du premier plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, indiquant que celui-ci avait élu le Politburo, le secrétariat, la Commission d’inspection du Comité central du Parti du XIVe mandat et son président.

Avec un taux de voix absolu (180 voix sur 180 votants), le Comité central du Parti du XIVe mandat a élu le camarade Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti du 13e mandat, au poste de secrétaire général du Comité central du Parti du 14e mandat.

Le Comité central du Parti du XIVe mandat a également élu le Secrétariat du Comité central du Parti du XIVe mandat, composé de 13 membres, dont 10 membres du Politburo désignés par ce dernier et trois membres élus lors du premier Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat.

Sur recommandation du Comité central du Parti, le Politburo du XIVe mandat a nommé le camarade Trân Câm Tu, membre du Politburo, au poste de membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti du XIVe mandat.

Le Comité central du Parti a approuvé la composition de la Commission d’inspection du Comité central du Parti du XIVe mandat ainsi que la reconduction du camarade Trân Sy Thanh au poste de président de cette commission.

S’exprimant après la présentation officielle des 200 membres du Comité central du Parti du XIVe mandat devant le congrès, le secrétaire général Tô Lâm a souligné qu’il s’agissait "d’un grand honneur et d’une lourde responsabilité".

"Devant le Parti et devant le peuple, nous nous engagerons de toutes nos forces, avec tout notre cœur et toute notre énergie, au service de la noble cause du Parti, de la révolution et du peuple. Le Comité central du Parti du XIVe mandat restera absolument fidèle aux idéaux et objectifs du Parti, placera l’intérêt national et celui du peuple au-dessus de tout, préservera l’indépendance et l’autonomie, défendra résolument la Patrie et le peuple", a-t-il déclaré.

"Le Comité central du Parti du XIVe mandat poursuivra la construction d’un Parti intègre et solide, préservera l’unité et la cohésion internes, renforcera la discipline du Parti et l’État de droit, perfectionnera les mécanismes de contrôle du pouvoir et mènera avec détermination la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines", a-t-il indiqué.

"Devant le Parti et devant le peuple, nous nous engageons à rester unis, à travailler avec sérieux, à agir avec détermination et à aller jusqu’au bout de nos efforts pour être dignes de la confiance du Parti, du peuple et des délégués du congrès, afin de diriger avec succès la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti et de conduire le pays vers un développement puissant et prospère dans une nouvelle ère", a-t-il souligné.

Lors de la séance de clôture, les délégués ont également adopté par vote la Résolution du XIVe Congrès national du Parti.

Confiance, volonté et nouvelle vision du développement national

Dans son discours de clôture, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le XIVe Congrès national du Parti s’était déroulé "avec un plein succès".

Selon le leader du Parti, l’esprit qui anime tout au long du XIVe mandat du Congrès national du Parti est l’autonomie stratégique, la saisie des opportunités, la synergie d’action pour surmonter tous les défis, l’impulsion de l’aspiration au développement ; la transformation de la volonté en action, des décisions politiques en résultats concrets, l’accompagnement de la parole à l’acte immédiat, correct, résolu et efficace.

Le XIVe Congrès national du Parti a réaffirmé une fois de plus cette vérité : la direction du Parti est le facteur déterminant de toutes les victoires de la révolution vietnamienne ; la politique de rénovation du Parti est juste, créative et conforme aux lois objectives.

Le leader du Parti a fait savoir que le congrès a chargé le Comité central du Parti du XIVe mandat de faire le bilan de 40 ans de mise en œuvre du Programme d’édification du pays en période de transition vers le socialisme, de 100 ans de direction du Parti (1930-2030) à l’égard de la révolution vietnamienne et des orientations du développement national pour les 100 prochaines années (2030-2130).

Il a exprimé sa sincère et profonde gratitude aux partis politiques, aux organisations et aux amis internationaux qui ont assisté aux séances d’ouverture et de clôture, qui ont envoyé des télégrammes et des lettres de félicitations au congrès et qui ont témoigné de leurs sentiments amicaux, affectueux et solidaires au Parti, au peuple et à la nation vietnamiens.

"Le Vietnam poursuit avec constance la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement; étant un ami et un partenaire fiable, un membre actif et responsable de la communauté internationale; prêt à renforcer sa coopération avec les pays et les partenaires pour construire ensemble la paix, consolider la stabilité, élargir la coopération, partager la prospérité et contribuer à un avenir durable pour la région et le monde", a-t-il affirmé.

Le secrétaire général Tô Lâm a appelé l’ensemble du Parti, du peuple, de l’armée, des compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger à faire valoir au maximum l’esprit patriotique, le sens des responsabilités citoyennes, l’aspiration au développement pour œuvrer à l’édification d’un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux progressant à pas ferme sur la voie du socialisme.

Le soir même, au Stade national de My Dinh à Hanoï, un programme artistique spécial intitulé "Nouvelle vision - Nouvelle ère" sera organisé pour célébrer le succès du XIVe Congrès national du Parti, exprimant la confiance de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée dans la direction du Parti et la détermination à mettre en œuvre la résolution du congrès.

