Félicitations au Front de la Patrie du Vietnam à l’occasion du XIVe Congrès national du Parti

Alors que le Vietnam célèbre le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), des partenaires internationaux du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) ont adressé des lettres de félicitations. Ces messages expriment une amitié profonde et une confiance absolue dans le succès de cet événement politique majeur.

>> XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam : les félicitations affluent du monde entier

>> Félicitations internationales à l’occasion du XIVe Congrès national du Parti

>> Félicitations internationales à l’occasion du XIVe Congrès national du PCV

Photo : VNA/CVN

Dans sa lettre adressée à Bùi Thi Minh Hoài, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et présidente du Comité central du FPV, Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), a salué le dynamisme des relations bilatérales. Il a rappelé que les échanges entre les deux organisations sont de plus en plus étroits. Le responsable chinois s’est dit prêt à approfondir l’amitié traditionnelle et la coopération pour concrétiser de manière substantielle la construction d’une "Communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam".

Le Comité central du Front lao pour l’édification nationale a également adressé une lettre de félicitations à Bùi Thi Minh Hoài. Son président Sinlavong Khoutphaythoune s'est félicité des réalisations importantes obtenues par le peuple vietnamien ces 80 dernières années, notamment pendant 40 ans du Renouveau (Dôi moi). Il a souligné que sous la direction du PCV, le Vietnam a maintenu la stabilité politique et l'ordre social et a atteint une croissance économique rapide et durable. Le niveau de vie des populations a été nettement amélioré. Il a formulé le vœu que le Vietnam devienne un pays industriel moderne et prospère, tout en souhaitant que la solidarité spéciale entre le Laos et le Vietnam perdure éternellement.

Le FPV a reçu également les félicitations du Comité de défense de la révolution cubaine (CDR). Son représentant Gerardo Hernández Nordelo, a exprimé son soutien et ses félicitations à l’occasion du XIVe Congrès national du PCV. Il a réaffirmé l’engagement à préserver les relations historiques et l’amitié entre les deux pays, ainsi que les objectifs communs en faveur du développement et du bien-être des peuples.

À cette occasion, le directeur exécutif de l’Association du peuple de Singapour a adressé une lettre de félicitations à Hà Thi Nga, membre du Comité central du PCV, vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du FPV. Il a souligné que le partenariat avec le FPV avait permis de renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples. Il espère que les décisions issues du XIVe Congrès national du PCV apporteraient une prospérité durable au Vietnam.

VNA/CVN