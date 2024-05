Le PM appelle à la détermination pour relever les défis du développement



>> Le Premier ministre préside la réunion périodique d’avril du gouvernement

Le chef du gouvernement a appelé à la poursuite constante des objectifs fixés, appelant les autorités compétentes à redoubler d’efforts. Des tâches spécifiques ont été définies, notamment une préparation minutieuse de la 7e session de l’Assemblée nationale, avec l’accent mis sur la finalisation des projets de loi, des résolutions, des rapports et des propositions.

Les politiques économiques ont reçu une attention particulière au cours de la réunion. Le chef du gouvernement a préconisé une approche active et flexible de la politique monétaire, garantissant son efficacité en tandem avec une politique budgétaire raisonnablement expansionniste.

Afin d’augmenter les recettes de l’État, il a appelé à une transformation numérique accélérée, y compris l’application de la facturation électronique, et au développement de marchés des valeurs mobilières, les obligations, l’immobilier et l’or solides et sûrs.

Il a demandé de continuer de renouveler les moteurs de croissance traditionnels et d’en renforcer de nouveaux, et d’accélérer le décaissement des capitaux d’investissement publics, y compris les trois programmes cibles nationaux, avec 32.000 milliards de dôngs (1,33 milliard d'USD) à allouer.

Les décrets et circulaires guidant la mise en œuvre de la Loi foncière, des Lois sur les établissements de crédit, le commerce immobilier, et le logement doivent être soumis prochainement au pouvoir législatif pour être mis en œuvre à partir de juillet, a-t-il déclaré, ajoutant que les procédures administratives doivent être davantage simplifiées pour contribuer à améliorer davantage l’environnement des affaires.

Le chef du gouvernement a également donné d’autres orientations concernant les activités socio-économiques et culturelles, en commençant par préparer minutieusement le prochain 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu dans les localités.

Les ministères, agences et localités ont été chargés de poursuivre leur lutte contre la corruption et autres pratiques négatives, de réorganiser les unités administratives et de développer l’industrie culturelle.

Perspectives positives

La réunion a donné des perspectives positives sur les performances économiques du Vietnam au cours des quatre premiers mois de cette année. Les recettes du budget de l’État ont atteint 43,1% de la projection annuelle, reflétant une augmentation de 10,1% sur un an ; et le chiffre d’affaires total à l’exportation et à l’importation a atteint 238,88 milliards d'USD, en hausse de 15,2% sur un an, avec un excédent commercial de 8,4 milliards d'USD.

Parallèlement, le décaissement des capitaux d’investissement public s’est amélioré, atteignant 17,46% du plan assigné par le Premier ministre, soit 1,81% de plus qu’à la même période de l’année dernière.

Le stock des investissements directs étrangers enregistrés a approché 9,3 milliards d'USD, soit une hausse de 4,5%, dont 6,3 milliards d'USD ont été décaissés, en hausse de 7,4%. Les grandes entreprises technologiques mondiales recherchent des opportunités d’investissement à grande échelle dans les secteurs vietnamiens de l’électronique, des semi-conducteurs et des énergies renouvelables.

La production industrielle a également connu une croissance dans 54 des 63 localités, avec une hausse de 6% en glissement annuel. Le nombre d’arrivées internationales au Vietnam a atteint 6,2 millions, soit une augmentation de 68,3% par rapport à la même période en 2023 et de 3,9% par rapport à 2019.

Plusieurs organisations internationales ont prévu des perspectives optimistes quant à la croissance économique du Vietnam cette année. Parmi eux, la Banque asiatique de développement (BAD) prévoyait un taux de croissance de 6%, tandis que HSBC et Standard Chartered Bank tablaient sur 6,3% et 6,7% respectivement.

Le classement de l’environnement des affaires du Vietnam s’est amélioré de 12 places et l’indice mondial de l’innovation a classé le Vietnam au 46e rang sur 132 pays, en hausse de deux places.

