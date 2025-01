Le chef de l'ONU salue l'accord de cessez-le-feu à Gaza

Le secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, a salué mercredi 15 janvier l'accord de "cessez-le-feu contre libération des otages" à Gaza entre Israël et le Hamas, et a exhorté toutes les parties à pleinement le mettre en œuvre.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué, M. Guterres a félicité les médiateurs égyptiens, qataris et américains pour leurs efforts inlassables de négociation de cet accord. "Leur détermination à trouver une solution diplomatique a été essentielle pour accomplir cette percée", a-t-il ajouté.

Il a appelé toutes les parties concernées à respecter leurs engagements et à veiller à ce que l'accord soit pleinement mis en œuvre.

"Notre priorité doit être d'atténuer les immenses souffrances causées par ce conflit", a-t-il déclaré, notant que les Nations unies étaient prêtes à soutenir la mise en œuvre de l'accord et à consolider l'acheminement d'une aide humanitaire durable aux Palestiniens.

"Il est impératif que ce cessez-le-feu élimine les principaux obstacles politiques et sécuritaires à l'acheminement de l'aide à Gaza, afin que nous puissions soutenir un renforcement majeur de l'aide humanitaire d'urgence. La situation humanitaire a atteint des niveaux catastrophiques", a affirmé M. Guterres, appelant toutes les parties à faciliter un acheminement rapide, sans entrave et sécurisé de l'aide humanitaire à tous les civils dans le besoin.

"Cet accord est une première étape cruciale, mais nous devons aussi déployer tous les efforts possibles pour faire avancer des objectifs plus larges, dont notamment la préservation de l'unité, de la contiguïté et de l'intégrité du territoire palestinien occupé. L'unité palestinienne est essentielle à une paix et à une stabilité durable, et je rappelle qu'une gouvernance palestinienne unifiée doit rester une priorité absolue", a indiqué M. Guterres.

Xinhua/VNA/CVN