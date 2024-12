ONU : l'Arabie saoudite réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza

Le représentant permanent de l'Arabie saoudite auprès des Nations unies, Abdulaziz Al-Wasil, a réitéré l'appel du Royaume à un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza, en proie à une agression sioniste brutale depuis plus d'un an, a rapporté vendredi 13 décembre l'agence de presse Wafa.