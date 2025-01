Liban : le président nomme Nawaf Salam en tant que nouveau Premier ministre

Nawaf Salam, président de la Cour internationale de justice de La Haye, a été nommé nouveau Premier ministre du Liban lundi 13 janvier et chargé de former un nouveau gouvernement, a annoncé la présidence libanaise dans un communiqué.

Photo : AFP/VNA/CVN

La nomination de M. Salam intervient après qu'il a reçu 84 votes parlementaires sur 128 lors des consultations contraignantes menées par le président Joseph Aoun.

Selon le communiqué, le président Aoun a convoqué M. Salam pour lui attribuer le poste. Le nouveau chef du gouvernement est actuellement à l'étranger et devrait revenir mardi 14 janvier.

Selon les normes politiques dominantes du Liban, la position de Premier ministre est traditionnellement détenue par un musulman sunnite, tandis que le président est toujours un chrétien maronite, et le président du parlement un musulman chiite.

Né en 1953 dans une famille politique éminente, Nawaf Salam est musulman sunnite. Son oncle, Saeb Salam, a été Premier ministre à plusieurs reprises avant la guerre civile du Liban (1975-1990), et son cousin, Tammam Salam, a occupé le même poste de 2014 à 2016.

Le nouveau Premier ministre est titulaire d'une maîtrise en droit de l'Université de Harvard et de deux doctorats, en histoire et en sciences politiques, de l'Université de la Sorbonne. Il a également été ambassadeur et représentant permanent du Liban auprès des Nations unies de 2007 à 2017.

La nomination de Nawaf Salam survient alors que le Liban émerge d'un conflit de 14 mois entre Israël et le Hezbollah. En plus de la reconstruction post-conflit, le pays est également confronté à des défis importants, notamment des problèmes économiques profonds.

Xinhua/VNA/CVN