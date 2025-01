L'Iran et l'UE discutent du programme nucléaire de Téhéran, d'une levée des sanctions

Des responsables diplomatiques d'Iran et de l'Union européenne (UE) ont échangé mardi 14 janvier des vues sur le programme nucléaire de Téhéran et sur l'éventualité d'une levée des sanctions pesant sur ce pays.

Dans un communiqué publié sur la plateforme de médias sociaux X, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères en charge des Affaires légales et internationales, Kazem Gharibabadi, a déclaré que lui et le vice-ministre iranien des Affaires étrangères en charge des Affaires politiques, Majid Takht Ravanchi, avaient eu des discussions "ouvertes et constructives" mardi 14 janvier à Genève avec le secrétaire général adjoint du Service d'action extérieure européenne, Enrique Mora, et son équipe.

Ils ont principalement échangé des vues sur le programme nucléaire de l'Iran et sur une levée des sanctions pesant sur Téhéran, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt mutuel, a-t-il ajouté.

Dans un communiqué sur X, M. Mora a qualifié sa réunion avec les vice-ministres iraniens des Affaires étrangères "constructive", précisant qu'ils avaient exploré des voies vers une solution diplomatique au problème nucléaire, et ajoutant que des questions bilatérales et régionales figuraient également à l'ordre du jour de cette réunion.

L'Iran et trois puissances européennes, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ont convenu lundi de relancer les discussions sur une levée des sanctions contre l'Iran et sur le programme nucléaire de Téhéran, a indiqué M. Gharibabadi dans un message publié à l'issue de discussions avec les représentants de ces États européens le même jour à Genève.

