Préparation du Têt communautaire en Afrique du Sud

Photo : VNA/CVN

Tout comme au Vietnam, quelques jours avant le Têt, les cadres, les employés, les proches des membres de l’ambassade et des agences auprès de l'ambassade se réunissent pour la confection du banh chung (gâteau de riz gluant carré farci de viande de porc). Tout le monde souhaite préserver la beauté traditionnelle du Têt pour ses enfants tout en apportant à la communauté vietnamienne dans ce pays un Têt plein de la saveur chaleureuse de leur Patrie.

Pour préparer le banh chung, des feuilles de dong et des ficelles de bambou ont été envoyées du Vietnam par des missions de travail, puis congelées. Du riz gluant et des haricots mungo sont également envoyés du Vietnam. C'est l'occasion pour les femmes et les mères de partager leurs expériences aux enfants sur la manière de laver les feuilles de dong, le riz, les haricots, etc., pour réaliser des banh chung verts, parfumés et sains.

Mme Thuy Nga, épouse d'un responsable de l'Agence de représentation vietnamienne en Afrique du Sud, a rappelé que grâce au soutien des missions vietnamiennes de travail, le banh chung est parfaitement confectionné à l’étranger. Elle a été profondément touchée par l'appréciation des Vietnamiens d'outre-mer pour le banh chung, un moment de partage et d'émotion qui renforce leur sentiment d'appartenance à une même communauté, a-t-elle ajouté.

En plus du banh chung, le Têt en Afrique du Sud comprend également des plats traditionnels tels que nem (rouleaux de printemps), soupe aux pousses de bambou, gio (pâté de viande pilée), etc.

Pour les enfants qui suivent leurs parents en voyage d'affaires en Afrique du Sud, se préparer au Têt communautaire, s'asseoir autour d'une marmite de banh chung, rôtir des pommes de terre, écouter les expériences et les histoires des adultes célébrant le Têt traditionnel, resteront à jamais des souvenirs inoubliables.

La communauté vietnamienne en Afrique du Sud, bien que petite, composée d'environ 200 à 300 personnes, est dispersée dans tout le pays, contribuant à la diversité culturelle de la nation arc-en-ciel. Ces individus, souvent étudiants, travailleurs ou entrepreneurs, tissent des liens étroits avec leur pays d'accueil tout en préservant leurs traditions.

VNA/CVN