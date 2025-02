Le Brésil accueille la première réunion des Sherpas des BRICS

Dans son discours d'ouverture, M. Vieira a affirmé que la réponse à la crise du multilatéralisme "est plus de multilatéralisme, plus fort et plus inclusif dans toutes les sphères".

Le plus haut diplomate brésilien a noté que l'ordre international subissait de profonds changements et que les institutions existantes luttaient pour s'adapter, alors que dans le même temps, les économies émergentes exigeaient une plus grande participation aux décisions mondiales.

"Dans ce scénario en évolution, les BRICS jouent un rôle fondamental dans la promotion d'un ordre mondial plus juste, plus inclusif et plus durable. Un monde multipolaire n'est pas seulement une réalité émergente, mais un objectif partagé", a-t-il déclaré.

"Un système mondial rééquilibré doit reposer sur des bases plus solides en matière d'équité et de représentation, et aucune base de ce type ne peut être construite sans la voix des BRICS. Ce groupe incarne les aspirations du Sud global et notre rôle dans la construction de l'avenir n'a jamais été aussi important", a-t-il ajouté.

La réunion, qui se tient au palais Itamaraty, siège du ministère brésilien des Affaires étrangères dans la capitale, Brasilia, comprend deux jours de débats sur des questions liées à la promotion d'un ordre mondial plus juste et multipolaire, conformément aux priorités de la présidence brésilienne du bloc.

Il s'agit de la première réunion des négociateurs depuis que le bloc des économies émergentes des BRICS s'est élargi l'année dernière pour inclure l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, l'Iran et l'Indonésie, en plus des anciens membres du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud.

S'y ajoutent des pays partenaires tels que le Bélarus, la Bolivie, le Kazakhstan, Cuba, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, l'Ouganda et l'Ouzbékistan.

Les discussions visent à redéfinir la gouvernance mondiale afin de refléter les réalités du XXIe siècle, a souligné M. Vieira dans son discours, en veillant à ce que les pays en développement soient des protagonistes et non de simples spectateurs.

Dans le domaine de l'économie, il a déclaré que le protectionnisme en vogue menaçait d'aggraver les inégalités.

Les BRICS devraient "plaider" en faveur d'un système commercial multilatéral "ouvert, juste et équilibré" qui réponde aux besoins du Sud global et promeuve un ordre économique véritablement multipolaire, a souhaité M. Vieira.

Les pays devraient continuer à progresser dans les mécanismes financiers "alternatifs" tels que la Nouvelle Banque de Développement des BRICS, qui joue un rôle "vital" dans le financement des infrastructures et des projets durables dans les économies émergentes, a-t-il poursuivi.

Le Brésil, en tant que président des BRICS, donnera la priorité à la coopération avec les pays du Sud global et à un programme de développement social, économique et environnemental, en mettant l'accent sur six domaines clés : la santé, le commerce, le changement climatique, l'intelligence artificielle, la réforme du système de sécurité multilatéral et le renforcement institutionnel du bloc.

Le deuxième jour de la réunion des sherpas des BRICS, mercredi 26 février, comprend une session spéciale avec la participation du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva. Un résumé des discussions sera publié dans l'après-midi.

Xinhua/VNA/CVN