Valoriser le rôle de la communauté vietnamienne au Canada

La Résolution N°23-NQ/TW ouvre de nouvelles perspectives pour la communauté vietnamienne au Canada, en favorisant la mobilisation de ses ressources intellectuelles et de ses réseaux internationaux, ainsi que la préservation de la langue et de l’identité culturelle vietnamiennes.

>> Une femme œuvre pour préserver l’identité vietnamienne des jeunes générations

>> Une plateforme numérique pour enseigner le vietnamien aux jeunes de la diaspora

Photo: VNA/CVN

La Résolution N°23-NQ/TW du Bureau politique sur les affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger devrait donner un nouvel élan à la communauté vietnamienne au Canada pour valoriser ses atouts en matière de savoir, d’expérience et de réseaux internationaux, tout en contribuant à préserver la langue vietnamienne, l’identité culturelle nationale et à promouvoir l’image du Vietnam.

S’exprimant auprès d’un correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Canada, Phan Thi Quynh Trang, présidente du Conseil de la culture et de l’éducation Canada - Vietnam (CVCEC), a estimé que la Résolution N°23 marquait une nouvelle étape dans la réflexion sur le travail en direction des Vietnamiens résidant à l’étranger. Selon elle, la reconnaissance de la diaspora comme une partie inséparable de la communauté nationale et comme une ressource stratégique importante souligne davantage son rôle dans le développement du pays.

Cette approche revêt une importance particulière au Canada, où vivent de nombreux spécialistes, intellectuels, entrepreneurs et jeunes formés dans un environnement international. Avec des mécanismes de coopération plus ouverts, proactifs et transparents, cette communauté pourrait contribuer davantage dans des domaines tels que la transformation numérique, l’éducation, la gouvernance moderne, le développement urbain durable et la mise en relation avec les marchés internationaux.

Au-delà de ses ressources intellectuelles, la communauté vietnamienne peut jouer un rôle de passerelle, en présentant à la société canadienne un Vietnam moderne, dynamique et riche de son identité. Toutefois, la mobilisation de ces ressources se heurte encore à certaines difficultés. De nombreux experts et scientifiques vietnamiens travaillant dans de grandes universités canadiennes souhaitent participer à des projets au Vietnam, mais les coopérations restent souvent limitées à des échanges de courte durée, sans mécanismes de coordination à long terme ni missions concrètes.

Le manque d’information constitue également un obstacle. Les orientations, politiques et besoins de coopération du Vietnam ne sont pas toujours suffisamment diffusés auprès des associations vietnamiennes à travers le Canada. Les jeunes générations, notamment celles qui ont grandi dans un environnement numérique, ont besoin de canaux d’information et de dialogue plus directs pour comprendre les politiques, proposer des initiatives et participer aux activités tournées vers le pays d’origine.

À partir de l’expérience du CVCEC et du groupe Tuôi tre Viêt (Viet Youth Readiness Hub -VYRH), Phan Thi Quynh Trang propose de créer une plateforme de dialogue numérique reliant les organismes vietnamiens aux experts, intellectuels, entrepreneurs, artistes et jeunes de la diaspora selon leurs domaines de compétence. Elle préconise également la création d’une base de données numérique commune regroupant des supports pédagogiques pour l’enseignement du vietnamien, des documents historiques, des films, des photos, de la musique et des ressources culturelles autorisées.

Le CVCEC met actuellement en œuvre le projet "L’école vietnamienne de mon enfance", qui combine technologies et intelligence artificielle (IA) pour l’enseignement du vietnamien, de l’histoire et de la culture. L’accès à des ressources numérisées et à des documents historiques officiels permettrait d’en améliorer les contenus et d’étendre progressivement le projet à davantage de provinces et territoires du Canada.

Enfin, Phan Thi Quynh Trang souligne la nécessité de renforcer la présence de la culture vietnamienne dans la société canadienne, notamment à travers des partenariats avec les écoles, bibliothèques, musées et institutions culturelles. Elle estime que les jeunes de la diaspora, s’ils bénéficient de ressources adaptées et de possibilités d’initiative, peuvent devenir des vecteurs importants pour faire connaître le Vietnam, son peuple et sa culture au Canada.

VNA/CVN