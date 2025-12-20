Le 55e Concours épistolaire de l’UPU sensibilise aux relations humaines à l’ère du numérique

L'édition 2025 du Concours épistolaire de l’UPU a pour thème "Écris une lettre à un ami pour lui expliquer pourquoi les relations humaines sont importantes à l’ère du numérique". Dans un monde de plus en plus façonné par la technologie - des robots aux multiples outils de communication digitale, l'événement invite les jeunes à réfléchir à la manière dont des liens authentiques soutiennent le bien-être, l’empathie et l’inclusion.

Photo : VGP

La 55e édition du Concours international de compositions épistolaires pour les jeunes de l’Union postale universelle (UPU) a été lancée lors d’une cérémonie tenue vendredi 19 décembre au collège Chu Van An à Hanoï.

Ce concours est co-organisé par le ministère des Sciences et des Technologies, celui de l’Éducation et de la Formation, le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, l’Association des écrivains vietnamiens, la Compagnie générale de la Poste du Vietnam (Vietnam Post) et le journal Thiêu niên Tiên phong và Nhi dông (Jeunes pionniers et Enfants).

Le thème de cette année est "Écris une lettre à un ami pour lui expliquer pourquoi les relations humaines sont importantes à l’ère du numérique". Dans un monde de plus en plus façonné par la technologie - des robots aux multiples outils de communication digitale, le concours invite les jeunes à réfléchir à la manière dont des liens authentiques soutiennent le bien-être, l’empathie et l’inclusion.

En écrivant une lettre à un ami, les participants sont encouragés à expliquer pourquoi rester connectés, exprimer son attention et nourrir ses amitiés demeure essentiel aujourd’hui, que ce soit dans les espaces physiques ou numériques.

Photo : thieunien.vn

Lors de la cérémonie, Trân Thanh Hà, directrice adjointe du Département de la coopération internationale du ministère des Sciences et des Technologies, a souligné que si le monde numérique permet une communication sans frontières, des possibilités d’apprentissage illimitées et un accès instantané au savoir, il peut aussi engendrer un sentiment d’isolement, chacun étant "derrière son écran", en manque d’écoute directe, d’empathie et de partage.

Art épistolaire sur un thème donné

"Ce thème nous invite à réfléchir à ce qui crée véritablement des liens humains, à la manière dont la technologie peut devenir un pont plutôt qu’une barrière, et comment chacun d’entre nous, par une simple lettre manuscrite, peut apporter réconfort et soutien à autrui", a-t-elle déclaré.

Ce concours encourage l’écriture et la créativité à travers l’art épistolaire sur un thème donné, auprès de jeunes de 9 à 15 ans. Chaque participant doit soumettre une lettre manuscrite de moins de 800 mots avant le 5 mars 2026.

Les participants peuvent écrire leur lettre dans la langue de leur choix, mais les lettres en langue étrangère doivent être accompagnées de leur traduction en vietnamien, langue de référence pour l’évaluation.

Depuis 1971, l’UPU encourage les jeunes âgés de 9 à 15 (inclus) ans à écrire des lettres sur un thème donné pour remporter des prix attrayants. Le concours épistolaire est un excellent moyen de sensibiliser les jeunes à l’importance du rôle des services postaux dans nos sociétés.

Il développe leurs compétences en matière de composition épistolaire ainsi que leur aptitude à exprimer clairement leurs pensées. Il permet aussi de cultiver les joies de l’écriture épistolaire tout en contribuant à forger des liens d’amitié à l’échelle internationale.

VNA/CVN