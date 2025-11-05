Le 14ᵉ plénum du Parti : jeter les bases du nouveau mandat

Le 14ᵉ plénum du Parti communiste du Vietnam (XIIIᵉ mandat) s’est ouvert dans la matinée du 5 novembre à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm.

Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que, face à un calendrier serré et à des exigences élevées, il était essentiel de redoubler d’efforts, de faire preuve de détermination stratégique et d’agir résolument dans l’intérêt national et pour affirmer le rôle dirigeant du Parti.

Le leader du Parti a rappelé que, lors de son 13ᵉ plénum, le Comité central avait travaillé sur la liste des candidats au Comité central du Parti du XIVe mandat. Cette base solide permet désormais d’aborder la sélection des candidats au Bureau politique, au Secrétariat, ainsi qu’aux postes dirigeants clés du Parti et de l’État pour la période 2026-2031.

Lors de ce plénum, le Comité central donnera son avis sur le nombre de membres du Bureau politique et du Secrétariat pour le XIVᵉ mandat, et procédera à la sélection des candidats proposés pour siéger au Bureau politique et au Secrétariat du XIVᵉ mandat.

C’est une mission cruciale, car tout dépend des personnes, selon le secrétaire général du Parti, qui a appelé à une sélection rigoureuse sur le principe du "choix des meilleurs parmi les meilleurs". Les futurs dirigeants devront posséder une solide fermeté politique, une intégrité morale exemplaire et un sens aigu de l’exemplarité, en plaçant l’intérêt national et populaire au-dessus de tout.

Ils doivent également faire preuve d’une vision stratégique percutante et d’une capacité avérée d’organisation et d’exécution : définir des objectifs clairs et concrets, établir les responsabilités individuelles, mesurer les résultats à partir de données vérifiables, et mener les décisions jusqu’à leur pleine mise en œuvre, dans le respect d’une discipline administrative rigoureuse.

Tô Lâm a mis en exergue cinq qualités fondamentales à privilégier : disposer d’une vision stratégique à l’échelle nationale ; faire preuve d’une aptitude reconnue au leadership et au commandement au niveau national ; posséder une autorité morale et politique exemplaire ; être en mesure de traduire les Résolutions du Parti en résultats concrets et mesurables ; avoir l’endurance, mentale et physique, nécessaire pour supporter la pression et l’intensité du travail durant le XIVᵉ mandat - voire les mandats suivants.

Le leader du Parti a également parlé du rapport d’évaluation du leadership et de la direction du Comité central du Parti du XIIIᵉ mandat, présenté au XIVᵉ Congrès national du Parti, ainsi que du bilan de la mise en œuvre de la Résolution n°18-NQ/TW du 25 octobre 2017 du Comité central du XIIᵉ mandat, concernant la poursuite du renouvellement et de la réorganisation de l’appareil du système politique pour le rendre plus compact, cohérent, efficace et efficient.

En conclusion, le secrétaire général du Parti a exprimé sa ferme conviction que ce 14ᵉ plénum allait forger un large consensus sur la vision de développement et les orientations stratégiques à présenter au XIVᵉ Congrès, les listes de candidats au Bureau politique et au Secrétariat, et un cadre institutionnel pour un appareil d’État rationalisé, efficient et performant.

Selon Tô Lâm, le pays se tient à un carrefour décisif, confronté à des opportunités historiques tout autant qu'à des défis sans précédent. Afin de préserver la paix, la stabilité, de promouvoir un développement rapide et durable, d'assurer la prospérité et le bonheur du peuple, il faut adopter les bonnes décisions et de les mettre en œuvre avec la plus grande détermination.

