Vers le XIVe Congrès du Parti

L'autonomie stratégique au cœur du futur développement national

La notion d'"autonomie stratégique" s'affirme comme un pilier essentiel de la prochaine phase de développement du Vietnam. C'est le consensus exprimé par des experts de Hô Chi Minh-Ville lors des discussions approfondies sur les projets de documents soumis au XIVᵉ Congrès national du Parti.

Photo : VNA/CVN

Les orientations majeures du Parti, incluant l’édification du Parti, la formation des cadres et la modernisation institutionnelle, ont été largement saluées. Toutefois, c'est l'intégration explicite du concept d'"autonomie stratégique" qui a particulièrement retenu l'attention et nourri les débats.

Hà Minh Hông, vice-président de l'Association des sciences historiques de Hô Chi Minh-Ville, a mis en lumière la signification profonde de l’inclusion de l'"autonomie stratégique" dans les documents du Parti. Pour le Vietnam, cette autonomie implique un équilibre et une indépendance fondés sur ses forces intrinsèques.

Hà Minh Hông a insisté sur la nécessité de transposer cette conscience en politiques concrètes dans les sphères économique, politique, culturelle, sociale, de défense, de sécurité et diplomatique, afin d'ancrer l'esprit de l'"autonomie stratégique" dans la réalité du pays.

Dans cette optique, l'avocat Nguyên Van Hâu, chef de l'organe de communication de la Fédération des avocats du Vietnam, a souligné l'urgence d'intégrer l'"autonomie stratégique" dans le processus législatif, transformant l'État en un véritable "État de développement". Il a également mis en exergue l'importance d'exploiter les avancées de l'ère numérique pour concrétiser un système juridique "facile à retenir, facile à comprendre, facile à appliquer".

Photo : VNA/CVN

Selon l'avocat Nguyên Van Hâu, cette autonomie législative ne signifie pas un repli, mais une approche proactive et confiante dans l'élaboration du cadre juridique, incluant la capacité à anticiper et à encadrer légalement des enjeux émergents tels que l'économie numérique et l'intelligence artificielle.

Le docteur Vu Trung Kiên, vice-doyen du département de construction du Parti à l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh (Région II), a abordé la tâche essentielle de "construire une équipe de cadres à tous les niveaux". Il a proposé de renforcer la direction et l'orientation par la promulgation de mécanismes et de politiques adaptés, visant à améliorer l'efficacité de la formation et du perfectionnement des cadres.

Mettant en avant le concept de "Parti civilisé" aux côtés de "sain et fort", Vu Trung Kiên a affirmé que, dans le contexte d’intégration internationale actuelle, le Parti doit rassembler des individus dotés de l’intelligence nécessaire pour élaborer les orientations de développement. L'objectif est de guider le pays vers la prospérité et le bonheur, tout en contribuant à l’avant-garde de la démocratie dans son organisation et son fonctionnement.

En conclusion, l’avocat Nguyên Van Hâu a réitéré que l’ère de l’essor national exige un mécanisme novateur pour mobiliser pleinement l’intelligence de toute la société dans l’élaboration des institutions.

Au-delà des cadres spécialisés, il est impératif d’établir des mécanismes concrets pour attirer la participation des experts, scientifiques, praticiens et acteurs du monde des affaires dès les premières étapes de l’élaboration des politiques.

VNA/CVN