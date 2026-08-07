Vietnam - Malaisie : vers une coopération de défense plus concrète

La visite officielle au Vietnam du ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled bin Nordin, les 5 et 6 août, à l’invitation du général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, intervient alors que les deux pays ont renouvelé en décembre 2023 leur protocole d’accord (MoU) sur la coopération bilatérale en matière de défense et élevé leurs relations au niveau de Partenariat stratégique global en novembre 2024.

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Photo : Trong Duc/VNANCVN

Cette visite a permis de définir un agenda stratégique, d’élargir le champ de la coopération et de renforcer les efforts en faveur d’un partenariat de défense plus concret. C’est ce qu’a estimé Collins Chong Yew Keat, analyste des questions de politique étrangère et de sécurité à l’Université de Malaya, lors d’un entretien accordé le 6 août à Kuala Lumpur à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Commentant les principaux résultats de la visite, Collins Chong Yew Keat a d’abord souligné le soutien politique de haut niveau. Le Premier ministre Lê Minh Hung s’est félicité du renforcement de la coopération en matière de défense entre les deux pays, l’inscrivant dans le développement à long terme de leur Partenariat stratégique global.

En recevant le ministre malaisien de la Défense, le chef du gouvernement vietnamien a ainsi montré que la coopération en matière de défense s’inscrivait pleinement dans l’ensemble des relations politiques, économiques, technologiques et diplomatiques entre les deux pays.

Deuxième résultat important, les deux parties ont réaffirmé que le MoU de 2023 sur la coopération en matière de défense et le Programme d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global constituaient la principale feuille de route. Celle-ci s’appuie sur la coopération existante dans les échanges de délégations, les mécanismes de consultation, la formation militaire, l’industrie de la défense ainsi que la participation à l’ASEAN et à d’autres forums multilatéraux.

Troisièmement, la coopération maritime s’est imposée comme la priorité stratégique la plus nette. Les deux parties se sont prononcées en faveur de consultations régulières, d’interactions accrues entre les organismes chargés de l’application de la loi en mer, de l’assistance aux pêcheurs en détresse et d’une gestion pacifique des différends maritimes conformément au droit international.

Elles ont réaffirmé l’importance de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, de la mise en œuvre pleine et entière de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et de la conclusion rapide d’un Code de conduite (COC) efficace et substantiel.

Quatrièmement, la visite a permis de définir un programme concret en matière d’éducation et de formation. Les programmes bilingues, les échanges d’enseignants, les formations destinées aux officiers et les visites entre académies militaires constituent des initiatives réalisables à un coût raisonnable et susceptibles d’avoir un impact important.

Cinquièmement, la coopération dans l’industrie de la défense a été encouragée à travers l’invitation adressée par le Vietnam aux responsables de la défense, aux représentants des forces armées et aux entreprises malaisiennes à participer à la 3e Exposition internationale de défense du Vietnam (Vietnam Defence Expo).

En conclusion, Collins Chong Yew Keat a estimé que la visite du ministre malaisien de la Défense au Vietnam avait permis d’articuler la confiance politique, les intérêts maritimes et les objectifs de l’ASEAN autour d’un programme de coopération plus concret. Pour la Malaisie, elle contribue à renforcer la résilience maritime, à diversifier les partenariats de défense et à promouvoir une sécurité régionale centrée sur l’ASEAN.

Pour le Vietnam, elle ouvre de nouvelles possibilités en matière de renforcement des capacités, de gestion des risques maritimes et de diversification de son réseau de partenaires de défense fiables. Pour l’ASEAN, elle montre comment la coopération bilatérale peut contribuer au renforcement des institutions régionales. Sa portée à long terme dépendra de la capacité des deux pays à traduire leurs engagements en coordination régulière, en réseaux professionnels plus solides et en résultats concrets en matière de sécurité.

Selon Collins Chong Yew Keat, la coopération bilatérale en matière de défense devrait désormais se concentrer sur la sécurité maritime, la cyberrésilience, l’aide humanitaire, la formation militaire et des projets ciblés dans l’industrie de la défense, autant de domaines permettant de renforcer les capacités nationales tout en améliorant celles de l’ASEAN à gérer l’environnement régional.

VNA/CVN