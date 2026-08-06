Architecture : proposition d'inscrire dans la loi les corridors de vue vers la mer

Dans le cadre de la première session irrégulière de la XVI e législature de l’Assemblée nationale, les députés ont débattu, dans l'après-midi du 6 août, en groupe, du projet de loi modifiant et complétant plusieurs dispositions de la Loi sur l'architecture.

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Photo : VNA/CVN

Le député Trân Viêt Anh (Hanoï) a estimé que la Résolution N°20-NQ/TW du 3e Plénum du Parti du XIVe mandat, consacrée à la construction et au développement du Vietnam en tant que grande nation maritime, marque un tournant stratégique. Pour la première fois, la vision du développement national dépasse la seule économie maritime pour englober l'ensemble de l'espace maritime national.

Selon lui, le projet de loi devrait préciser la création des corridors d'espace et des perspectives visuelles vers la mer. Il a proposé d'inscrire dans la loi des dispositions limitant la densité des constructions, leur hauteur, les espaces libres afin de préserver les vues sur le littoral dans les règlements de gestion architecturale. Il a également suggéré de normaliser les critères de conception écologique, de rendre obligatoires les normes de construction résistantes aux tempêtes et aux vents violents, de préciser les politiques de préservation des villages de pêche traditionnels et du patrimoine culturel maritime…

La députée Nguyên Thi Thu Dung (Hanoï) a estimé que les dispositions relatives aux ouvrages architecturaux de valeur devraient clarifier la liste des bâtiments architecturaux remarquables et la liste des ouvrages bénéficiant d'une protection prioritaire en vertu de la Loi sur la capitale. Pour les ouvrages de Hanoï, elle a plaidé pour le maintien des compétences particulières prévues par la Loi sur la capitale.

Concernant les règlements de gestion architecturale, Elle a proposé qu'ils demeurent conformes non seulement aux plans d'aménagement, mais aussi aux projets de conception urbaine.

Abordant le même sujet, le député Nguyên Duy Thanh (Cà Mau) a souligné que, si le projet de loi exige que les règlements de gestion architecturale soient conformes aux plans d'aménagement urbains et ruraux approuvés, il convient de distinguer clairement les fonctions de chacun.

Il a également proposé de numériser l'ensemble des règlements de gestion architecturale sous forme de cartes consultables pour chaque parcelle, quartier ou rue, en rendant accessibles au public aussi bien les dispositions en vigueur que celles faisant l'objet de modification.

Le député Ha Sy Huân (Thai Nguyên) a rappelé que le projet de loi encourage déjà l'utilisation de modèles architecturaux pour les bâtiments publics et les habitations rurales répondant aux exigences d'adaptation au changement climatique et de prévention des catastrophes naturelles, une disposition largement soutenue et reprise dans le rapport explicatif.

Il a toutefois proposé de rendre obligatoires le respect des normes et standards relatifs à l'adaptation au changement climatique et à la prévention des catastrophes naturelles pour tous les ouvrages architecturaux. Selon lui, les dégâts subis par de nombreuses infrastructures lors des inondations et des catastrophes naturelles démontrent que les solutions d'adaptation n'ont pas toujours été suffisamment prises en compte au cours de leur conception et de leur développement.

Au cours de cette même séance de l'après-midi du 6 août, les députés ont également examiné le projet de loi modifiant et complétant plusieurs dispositions de la Loi sur la Banque d'État du Vietnam, de la Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et de la Loi sur les établissements de crédit, ainsi que le projet de résolution de l'Assemblée nationale relatif à la prévention et à la lutte contre la criminalité et les violations de la loi, aux activités du Parquet populaire, des tribunaux populaires et à l'exécution des décisions de justice.

VNA/CVN