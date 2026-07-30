Vietnam - Australie : coopération renforcée dans l'énergie et les chaînes d'approvisionnement

Le premier Forum d'affaires Vietnam - Australie s'est tenu à Perth, en Australie-Occidentale, le 29 juillet. Cet événement a réuni des représentants gouvernementaux, des chefs d'entreprise et des leaders de l'industrie afin d'explorer de nouvelles opportunités commerciales, d'investissement et de coopération stratégique entre les deux pays.

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Photo : VNA/CVN

Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Australie-Vietnam, le forum avait pour thème "Promouvoir le commerce, l'investissement et le partenariat stratégique entre l'Australie et le Vietnam".

Lors de l'ouverture de l'événement, le Premier ministre d'Australie-Occidentale, Roger Cook, a décrit le Vietnam comme l'un des partenaires clés de l'État en Asie du Sud-Est, tout en soulignant le rôle croissant de l'Australie-Occidentale dans la transition énergétique mondiale, grâce à ses atouts dans les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et les minéraux critiques. Il a déclaré que l'État était prêt à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam sur les initiatives de transition énergétique et de développement durable.

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Roger Cook a également souligné l'important potentiel de coopération dans des domaines tels que l'éducation et la formation, l'agriculture de pointe, les mines, l'innovation et le commerce. Il a annoncé sa visite au Vietnam en septembre, une initiative qui devrait créer de nouvelles opportunités de coopération concrète entre l'Australie-Occidentale, les collectivités locales vietnamiennes et les entreprises.

Le consul général du Vietnam à Perth, Pham Hai Anh, a déclaré que les relations bilatérales avaient continué de progresser fortement dans de nombreux domaines depuis que le Vietnam et l'Australie ont élevé leur relation au rang de partenariat stratégique global il y a plus de deux ans.

Il a présenté les nouvelles politiques et les réalisations remarquables du Vietnam, notamment la mise en œuvre du système de gouvernement local à deux niveaux, les efforts de simplification des procédures administratives et les initiatives visant à améliorer le climat des affaires et des investissements.

Pham Hai Anh a souligné l'engagement du Vietnam à mettre en œuvre la Résolution n°57 du Politburo relative aux avancées scientifiques et technologiques, à l'innovation et à la transformation numérique, qui vise à renforcer la compétitivité nationale et à attirer des investissements directs étrangers de qualité.

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Citant les bons résultats économiques du Vietnam au premier semestre, notamment la croissance du PIB, du commerce, du tourisme et des investissements directs étrangers, le consul général a déclaré que la solidité de l'économie vietnamienne offrirait de nouvelles opportunités pour développer la coopération avec l'Australie, et plus particulièrement avec l'Australie-Occidentale.

Compte tenu des atouts complémentaires et des intérêts communs du Vietnam et de l'Australie-Occidentale, il a présenté trois priorités pour la coopération future : renforcer les échanges gouvernementaux et les visites réciproques afin de créer un environnement favorable aux entreprises ; développer la collaboration dans les domaines de l'éducation, de la culture, du tourisme et des échanges entre les populations ; et promouvoir des projets concrets dans les domaines des sciences et technologies, de la transformation numérique, de l'économie verte, de la transition énergétique, des minéraux stratégiques, de la résilience des chaînes d'approvisionnement, du commerce et de l'investissement.

Il s'est dit convaincu que la prochaine visite du Premier ministre Roger Cook au Vietnam donnerait un nouvel élan à la coopération entre l'Australie-Occidentale et les provinces et villes vietnamiennes.

Lors du forum, des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie nationale Australie - Vietnam et des délégués d'entreprises ont discuté du rôle et de la responsabilité de la communauté des affaires dans la réalisation des orientations de la coopération entre le Vietnam et l'Australie, en saisissant de manière proactive les opportunités de faire progresser la coopération économique, commerciale et d'investissement conformément aux excellentes relations politiques entre les deux pays.

VNA/CVN